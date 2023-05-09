朴寶劍、金泰亨著用款！CELINE潮流運動風圈粉最帥男神
夏日如何穿出時尚潮流運動風？包括朴寶劍及BTS防彈少年團成員金泰亨（V）等韓流男團與時尚男星都在社群上分享本季最帥氣造型，不約而同在社群上以CELINE春夏男裝新品完美演繹最具個人風格的休閒活力。包括潮流感十足且搭配度高的CT-06運動鞋和率性不拘的後背包，絕對是本季不可或缺的男神必備款。
朴寶劍以簡約基本色款的黑白色CT-06高筒運動鞋及黑色小牛皮大型後背包，配上吸睛度超高的綠色棒球外套，鮮活的色彩為日常穿搭注入青春氣息。韓國BTS防彈少年團的「美顏擔當」金泰亨，則大方分享了一系列時尚感十足的照片，不論是簡約低調風格地以黑色連帽運動衫搭配黑白色CT-06高筒運動鞋，或是俏皮地以緞面印花棒球外套搭配黑色小牛皮大型後背包，不但完美襯托男神的盛世美顏，也展現了率性不羈的個人風格。除此之外，韓國新生代演員金旻奎和男團TXT成員崔然竣也都是CT-06高筒運動鞋的愛好者，台灣實力演員林柏宏與曾敬驊也都被黑色小牛皮大型後背包圈粉。
CELINE運動鞋靈感來自80年代末和90年代初期生活在洛杉磯的年輕人，他們常常穿著運動鞋打籃球或是在城市裡漫步，呈現隨性的自我風格。CELINE本季的設計搭配全新外底，新款小牛皮及層壓小牛皮CT-06高筒運動鞋，從美國西海岸90年代沸騰的音樂場景中汲取靈感，搭配凹紋硬塑料配件、波浪形鏤空皮革、運動型穿孔和舒適襯墊，外底、鞋舌、鞋背、鞋帶下方和抓褶處均可見CELINE LOGO，更具份量感的外型設計，為時髦的造型帶來更強大的運動感。
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