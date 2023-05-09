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朴寶劍、金泰亨著用款！CELINE潮流運動風圈粉最帥男神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG

夏日如何穿出時尚潮流運動風？包括朴寶劍及BTS防彈少年團成員金泰亨（V）等韓流男團與時尚男星都在社群上分享本季最帥氣造型，不約而同在社群上以CELINE春夏男裝新品完美演繹最具個人風格的休閒活力。包括潮流感十足且搭配度高的CT-06運動鞋和率性不拘的後背包，絕對是本季不可或缺的男神必備款。

朴寶劍以簡約基本色款的黑白色CT-06高筒運動鞋及黑色小牛皮大型後背包，配上吸睛度超高的綠色棒球外套，鮮活的色彩為日常穿搭注入青春氣息。韓國BTS防彈少年團的「美顏擔當」金泰亨，則大方分享了一系列時尚感十足的照片，不論是簡約低調風格地以黑色連帽運動衫搭配黑白色CT-06高筒運動鞋，或是俏皮地以緞面印花棒球外套搭配黑色小牛皮大型後背包，不但完美襯托男神的盛世美顏，也展現了率性不羈的個人風格。除此之外，韓國新生代演員金旻奎和男團TXT成員崔然竣也都是CT-06高筒運動鞋的愛好者，台灣實力演員林柏宏與曾敬驊也都被黑色小牛皮大型後背包圈粉。

CELINE運動鞋靈感來自80年代末和90年代初期生活在洛杉磯的年輕人，他們常常穿著運動鞋打籃球或是在城市裡漫步，呈現隨性的自我風格。CELINE本季的設計搭配全新外底，新款小牛皮及層壓小牛皮CT-06高筒運動鞋，從美國西海岸90年代沸騰的音樂場景中汲取靈感，搭配凹紋硬塑料配件、波浪形鏤空皮革、運動型穿孔和舒適襯墊，外底、鞋舌、鞋背、鞋帶下方和抓褶處均可見CELINE LOGO，更具份量感的外型設計，為時髦的造型帶來更強大的運動感。

韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
CELINE UNION WASH洗水牛仔布連帽外套，59,000元。圖／CELINE提供
CELINE UNION WASH洗水牛仔布連帽外套，59,000元。圖／CELINE提供
CELINE光滑小牛皮大型背包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE光滑小牛皮大型背包，13萬5,000元。圖／CELINE提供
台灣潛力新星曾敬驊穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
台灣潛力新星曾敬驊穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
CELINE TRIOMPHE帆布大型後背包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE帆布大型後背包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE海軍藍TRIOMPHE徽幟連帽運動衫，45,000元。圖／CELINE提供
CELINE海軍藍TRIOMPHE徽幟連帽運動衫，45,000元。圖／CELINE提供
韓國超人氣男星朴寶劍穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國超人氣男星朴寶劍穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
CELINE字母貼飾皮革拼接TEDDY JACKSON外套，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE字母貼飾皮革拼接TEDDY JACKSON外套，11萬元。圖／CELINE提供
韓國超人氣男星朴寶劍穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國超人氣男星朴寶劍穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
台灣實力演員林柏宏穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
台灣實力演員林柏宏穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
CELINE小牛皮CT-06高筒運動鞋，35,000元。圖／CELINE提供
CELINE小牛皮CT-06高筒運動鞋，35,000元。圖／CELINE提供
韓國男團TXT成員崔然竣穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國男團TXT成員崔然竣穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國新生代演員金旻奎穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國新生代演員金旻奎穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
CELINE斑馬紋壓花小牛皮CT-07低筒繫帶運動鞋，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE斑馬紋壓花小牛皮CT-07低筒繫帶運動鞋，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE小牛皮及層壓小牛皮CT-06高筒運動鞋，35,000元。圖／CELINE提供
CELINE小牛皮及層壓小牛皮CT-06高筒運動鞋，35,000元。圖／CELINE提供
朴寶劍、金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
朴寶劍、金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG

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