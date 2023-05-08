快訊

孕婦開快車...母牽3歲童走斑馬線雙雙遭輾 父聞死訊激動：甫修法太諷刺

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

網友秀大蝦壽司「暗處發藍色螢光」 爭鮮認店內購買3點說明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時2天！韓式料理「輪流請客」滿額送紅包抵用券

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
道地韓式料理「輪流請客」推出限時2天的送紅包活動。圖/有你共創提供
道地韓式料理「輪流請客」推出限時2天的送紅包活動。圖/有你共創提供

擁有全台第一間引進蜂巢瑪格麗名號的「輪流請客」，為響應母親節慶祝熱潮，特別舉辦限時2天的送紅包的活動。只要在5月13日、14日到店用餐，並滿350元低消，每位媽媽都可獲得一份價值200元的抵用券！

韓式料理「輪流請客」在內湖、新店各有一間分店，除可以品嘗到韓國廚師道地的韓式口味，像是傳統泡菜鍋、魚卵石鍋拌飯、豬腳拼盤、小菜無限續吃到飽，且提供優美、舒適的用餐環境，氛圍感、儀式感滿滿，讓您和家人一同度過美好時光。

不僅有美味佳餚，歡慶母親節，餐廳還為媽媽們準備特別的小紅包200元的抵用券，可於下次用餐時，無任何使用限制，回饋民眾更多的優惠與用餐體驗。 本次活動僅限5月13日、1日這兩天，關注最新消息：https://www.facebook.com/GlamAir.tw

道地韓式料理「輪流請客」推出限時2天的送紅包活動。圖/有你共創提供
道地韓式料理「輪流請客」推出限時2天的送紅包活動。圖/有你共創提供

紅包 母親節

延伸閱讀

顧面子也顧了荷包PORTER INTERNATIONAL、Kipling教你送包包到「她」心坎裡

母親節限定 公館鄉推紅棗芋頭優惠禮盒送媽媽

連三日買1送1！星巴克「3大母親節優惠＋外送2優惠」全攻略，有吃有喝又有拿

小米母親節5G手機直降破萬元 Dyson吹風機超美限定色8.8折再送3千元好禮

相關新聞

The North Face「黑標」打破規則 夏日機能穿搭涼爽不失潮流感

被消費者俗稱「黑標」的The North Face Urban Exploration支線，以全新REDISCOVER「...

限時2天！韓式料理「輪流請客」滿額送紅包抵用券

擁有全台第一間引進蜂巢瑪格麗名號的「輪流請客」，為響應母親節慶祝熱潮，特別舉辦限時2天的送紅包的活動。只要在5月13日、...

顧面子也顧了荷包PORTER INTERNATIONAL、Kipling教你送包包到「她」心坎裡

隨著母親節腳步近，你如果還沒挑到合適的禮物，送包包是最不易出錯的選擇。PORTER INTERNATIONA就延續小包流行趨勢，推出三系列不同類型包款，讓媽媽們展現自信的風範以及溫柔力量。而Kipling則是找來準媽媽Selina詮釋多種包款，凸顯陪伴時光。

提供最到位的服務 有你共創攜手品牌前進日本

前進海外市場，是許多品牌的目標規劃，但經常無法跨出第一步，主要的原因是對海外市場的陌生，以及無法掌握海外消費型態，經常處在觀望、猶豫階段，久而久之，就錯過了最佳時機，也錯失商機。

小米母親節5G手機直降破萬元 Dyson吹風機超美限定色8.8折再送3千元好禮

母親節禮物買了沒？眾多超級實用的3C、家電，趕快下單準沒錯！小米自5月10日至5月16日止舉辦「小米母親節」，推出Xia...

香蕉煎餅5折！帕泰家6款新菜上桌 飲料免費升級

連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的泰式餐廳「帕泰家（Baan Phadthai）」，自5月9日起推出火烤魷魚炒河粉、泰式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦