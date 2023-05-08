限時2天！韓式料理「輪流請客」滿額送紅包抵用券

擁有全台第一間引進蜂巢瑪格麗名號的「輪流請客」，為響應母親節慶祝熱潮，特別舉辦限時2天的送紅包的活動。只要在5月13日、14日到店用餐，並滿350元低消，每位媽媽都可獲得一份價值200元的抵用券！

韓式料理「輪流請客」在內湖、新店各有一間分店，除可以品嘗到韓國廚師道地的韓式口味，像是傳統泡菜鍋、魚卵石鍋拌飯、豬腳拼盤、小菜無限續吃到飽，且提供優美、舒適的用餐環境，氛圍感、儀式感滿滿，讓您和家人一同度過美好時光。