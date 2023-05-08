限時3天！7-ELEVEN消費滿520元加碼7%點數回饋 萊爾富網購取貨送20元購物金

這週末就是母親節了，統一集團號召集結旗下各品牌通路推優惠，除了5月10日起7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等超過8,000個實體通路共同獻上近10萬朵哥倫比亞進口康乃馨讓民眾直接表達對媽媽的心意；5月12日至5月14日限時3天，OPEN POINT會員於指定通路消費滿520元可再額外獲得7% OPEN POINT點數回饋。

OPEN POINT會員於7-ELEVEN門市活動期間，除了購買指定商品滿520元享7% OPEN POINT點數回饋，另購買統一企業指定商品再加贈5% OPEN POINT點數。5月10日起也提供哥倫比亞進口康乃馨，並推出母親節限定「LOVE MOM開心卡」、選購卡片即贈「我的美麗日記超能淨化毛孔面膜」乙片，一次購買2張加贈OPEN POINT點數100點。自5月12日起限時3天還有CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠。

康是美則於活動期間推出全店指定商品不限金額8.8折、搭配母親節檔期滿1,000送100、滿3,000送400優惠；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿3,000送300，會員獨享以icash2.0/icash Pay支付消費滿6,000再送300；星巴克則推出指定時段帶至門市購買2杯特大杯飲品，其中一杯由星巴克招待，母親節當天於指定門市還推出限定套餐。

BEING sport於活動期間推出新入會享0元入會費，手續費優惠520 元以及購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價；BEING fit推出新加入訂閱制首月711元優惠以及購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價；BEING spa則推出母親節限定spa精選商品獻禮，包括美感宓境之旅100min +Ksolite煥白保濕身體精華乳250ml優惠5,200元、以及4重超導保濕105min 與精靈魔手20min 1堂優惠5,200元，全方位為媽媽獻上好禮。

萊爾富也在5月推出「集好運」送指定商品折抵金活動，集結逾千支商品，規劃成「好」、「運」、「好運」專區，5月30日前凡至萊爾富門市購買「好」區指定飲品1件＋「運」區指定食品2件，或是「好運」區指定日用品2件之商品組合，即可獲得1張小白單5元指定商品折抵金。

即日起至5月31日前推出多項繳費優惠，民眾至萊爾富門市繳納房屋稅或綜合所得稅，即可獲得飲品優惠券，Hi-Life VIP會員繳納房屋稅再加碼送最低6.4折的商品折價券。同一期間，萊爾富也禮遇Hi-Life VIP會員，會員於門市繳費滿4筆，即贈20元滿額購物金（指定消費滿120元可使用)；滿10筆再加贈20元滿額購物金（指定消費滿100元可使用)，每位會員各限贈乙次。