金色三麥攜手嵜本高級生吐司 打造兩款「果醬系」啤酒

鮮果品牌大苑子針對咖啡控們的依賴和喜好，推出兩款不同比例的柳丁口味咖啡，分別有果汁雙倍的「台灣鮮搾柳丁咖啡」和咖啡雙倍的「鮮榨柳丁濃縮咖啡」，10/27強力回歸上市，至10/31前的首5日，再推每杯5

2022-10-26 16:29