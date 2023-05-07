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金色三麥攜手嵜本高級生吐司 打造兩款「果醬系」啤酒
迎接盛夏到來，SUNMAI金色三麥再次攜手「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，以搭配吐司的熱賣果醬為概念，研發「蜂蜜檸檬啤酒」、「莓莓啤酒」兩款夏季限定的酸甜「果醬系」啤酒，以罐裝啤酒形式登場。
「蜂蜜檸檬啤酒」利用風味清爽的拉格酵母，表現出麥芽香氣與龍眼蜂蜜的風味連結，檸檬汁酸香搭上龍眼蜜韻，酸酸甜甜，入口後即可感受到龍眼蜜與檸檬汁帶來的清爽口感，餘韻回甘，舒爽解膩。
「莓莓啤酒」使用上層發酵的Ale啤酒為基底酒，在啤酒熟成後，加入碎粒覆盆莓浸泡，萃取出覆盆莓果香，之後再添加草莓汁提升出果香與甜感，口感濃郁，層次飽滿。
「蜂蜜檸檬啤酒」、「莓莓啤酒」每罐容量500毫升，訂價109元。即日起於全台全家便利商店、金色三麥餐廳、嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店開賣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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