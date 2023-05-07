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來一趟加州西岸之旅！路易威登全新Pacific Chill香水

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出全新Cologne Perfume系列 Pacific Chill。圖／路易威登提供
路易威登推出全新Cologne Perfume系列 Pacific Chill。圖／路易威登提供

每一款路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事：從日間的柔和陽光到日暮時分城市的萬家燈火。全新Pacific Chill以美國太平洋海岸的壯麗景色、耀眼光線與宜人美景為靈感，捕捉洛杉磯變幻莫測、複雜性、情緒和氛圍，象徵嶄新的一天光線照在肌膚上，散發出讓肌膚暖洋洋所帶來的幸福、活力和愉悅感。同時推出的香水收藏硬箱及旅行攜帶包，比照同系列香水作品與洛杉磯當代藝術家Alex Israel合作，箱上重現藝術家Monogram帆布上的畫作——充分展現出路易威登的精湛工藝。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud以加州著名的運動和健康養生風潮為靈感，設計出Pacific Chill香水，結合黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草，帶來帶來清涼感和潔淨感，讓人感受到照耀在海面上的破曉陽光。他表示香水的創作受到加州人喜愛的排毒果昔啟發：「黑醋栗是一種很有趣的水果。它充滿活力、果香，跟覆盆子差不多，但味道更淡，它也濃縮了葉子的味道，散發出雪松和檸檬的香氣。黑醋栗有著百變風貌，我用香菜和黃葵籽、羅勒、薄荷和柳橙精油的混合物加強了這一點。這個味道一閃而過，就像樹葉拂過肌膚。我從胡蘿蔔種子中提取了一種在格拉斯開發出的精油。胡蘿蔔精油緩和了黑醋栗的清新感，就像高更的畫作一樣充滿正能量。胡蘿蔔就像彩虹一樣有著多個層次，帶有奶油般柔軟杏、棗和無花果味道。它為香水創造出深度、為香水建立起結構。五月玫瑰賦予淡淡的花香甜味，將所有味道封在香水裡。」

洛杉磯當代藝術家Alex Israel為Pacific Chill描繪了加州的地貌海景，猶如一張前往Palisades秘密小旅行的邀請函。這是為路易威登創作的原創獨家圖片，捕捉了凝視地平線時的「晨曦印象」，將Pacific Chill籠罩在黎明的曙光中。藝術家更在綠色調中又加入多層次的藍色，使得Pacific Chill帶有一股平靜、涼爽和寧靜感。

Pacific Chill是調香大師Jacques Cavallier Belletrud的最新力作。圖／路易威登提供
Pacific Chill是調香大師Jacques Cavallier Belletrud的最新力作。圖／路易威登提供
Pacific Chill是調香大師Jacques Cavallier Belletrud的最新力作，結合黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草。圖／路易威登提供
Pacific Chill是調香大師Jacques Cavallier Belletrud的最新力作，結合黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草。圖／路易威登提供
路易威登Parfum de Cologne Pacific Chill 100毫升，10,000元；200毫升，14,800元。圖／路易威登提供
路易威登Parfum de Cologne Pacific Chill 100毫升，10,000元；200毫升，14,800元。圖／路易威登提供
Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Alex Israel在Monogram帆布上的畫作。圖／路易威登提供
Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Alex Israel在Monogram帆布上的畫作。圖／路易威登提供
每一款路易威登Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事。圖／路易威登提供
每一款路易威登Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事。圖／路易威登提供
路易威登Parfum de Cologne Pacific Chill 100毫升，10,000元；200毫升，14,800元。圖／路易威登提供
路易威登Parfum de Cologne Pacific Chill 100毫升，10,000元；200毫升，14,800元。圖／路易威登提供
Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Alex Israel在Monogram帆布上的畫作。圖／路易威登提供
Pacific Chill系列推出香水收藏硬箱及旅行攜帶包，箱上重現藝術家Alex Israel在Monogram帆布上的畫作。圖／路易威登提供

味道 藝術家 洛杉磯

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