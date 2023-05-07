來一趟加州西岸之旅！路易威登全新Pacific Chill香水

每一款路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Cologne Perfumes系列都蘊藏著遠離塵世、若有似無的果香及濃郁花果香的特徵，並且描述了一個關於光的故事：從日間的柔和陽光到日暮時分城市的萬家燈火。全新Pacific Chill以美國太平洋海岸的壯麗景色、耀眼光線與宜人美景為靈感，捕捉洛杉磯變幻莫測、複雜性、情緒和氛圍，象徵嶄新的一天光線照在肌膚上，散發出讓肌膚暖洋洋所帶來的幸福、活力和愉悅感。同時推出的香水收藏硬箱及旅行攜帶包，比照同系列香水作品與洛杉磯當代藝術家Alex Israel合作，箱上重現藝術家Monogram帆布上的畫作——充分展現出路易威登的精湛工藝。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud以加州著名的運動和健康養生風潮為靈感，設計出Pacific Chill香水，結合黑醋栗、胡蘿蔔籽、香草，帶來帶來清涼感和潔淨感，讓人感受到照耀在海面上的破曉陽光。他表示香水的創作受到加州人喜愛的排毒果昔啟發：「黑醋栗是一種很有趣的水果。它充滿活力、果香，跟覆盆子差不多，但味道更淡，它也濃縮了葉子的味道，散發出雪松和檸檬的香氣。黑醋栗有著百變風貌，我用香菜和黃葵籽、羅勒、薄荷和柳橙精油的混合物加強了這一點。這個味道一閃而過，就像樹葉拂過肌膚。我從胡蘿蔔種子中提取了一種在格拉斯開發出的精油。胡蘿蔔精油緩和了黑醋栗的清新感，就像高更的畫作一樣充滿正能量。胡蘿蔔就像彩虹一樣有著多個層次，帶有奶油般柔軟杏、棗和無花果味道。它為香水創造出深度、為香水建立起結構。五月玫瑰賦予淡淡的花香甜味，將所有味道封在香水裡。」