快訊

高雄士官駕車打滑…連撞轎車、機車噴飛 死者再添1人已奪2命

綠營多位政治人物與im.B詐團主謀合影 北檢說話了

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
星宇航空今天JX800原訂抵達東京成田機場，因嚴重側風，航機改轉降名古屋中部國際機場。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
星宇航空今天JX800原訂抵達東京成田機場，因嚴重側風，航機改轉降名古屋中部國際機場。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

有旅客搭乘今星宇航空班機JX800前往日本東京，卻在降落成田機場前，班機落地2次失敗後選擇轉降名古屋。星宇航空證實，因側風嚴重，為確保安全，決定轉降名古屋中部國際機場（NGO）。

旅客表示，班機轉降後，東京成田回桃園機場的JX801不知道會延誤多久，今天行程整個泡湯。

星宇航空表示，今天JX800台北-東京航班於上午8時44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間下午12時45分抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長於重飛二次後，決定轉降名古屋中部國際機場，航機已於日本時間下午2時2分降落名古屋中部國際機場。航機於加油後，將再安排啟程前往東京成田機場。

成田機場 東京 名古屋

延伸閱讀

新竹巨城搶攻母親節商機 扣點抽東京機票、辦歌唱大賽

廈門機場接駁車撞上航廈 機場：運行正常未受影響

國泰航空台北-東京、台北-大阪線 心動票價再享官網獨家獻禮

東京淺草新興飯店報你知 窗外就是東京晴空塔好奢侈

相關新聞

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

有旅客搭乘今星宇航空班機JX800前往日本東京，卻在降落成田機場前，班機落地2次失敗後選擇轉降名古屋。星宇航空證實，因側...

多元生活提案 「新北閱讀節」出攤亮點全解析

由新北市政府主辦的「新北閱讀節」正於5月6、7兩日，在新北美術館盛大展開。現場除有閱讀沙龍、親子手作兩大主題，並有餐車、...

范少勳甜曬恩愛、當女兒傻瓜 自招定情老婆就靠「這一腳」！

每個品牌都有自己的代表色，而New Balance也不例外，「灰色」就是在其發展的百年時光中，不可或缺的一塊。為了彰顯這段歷史，自2018年起都會盛大舉辦「Grey Day」活動，並推出致敬主題的新鞋款；今年就邀請了人氣男星范少勳、林映唯站台詮釋。

首套生命教育兒童繪本上市 醫事司司長導讀

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，今天推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念。許多家長...

肖戰秀珠寶 從托腮到摸下巴 電眼模式全啟動！

人與人能建立連結是很珍貴的事，無論是家人、朋友，甚至是更珍貴的情人。肖戰近日為古馳（GUCCI）拍攝全新形象廣告，視覺中...

鳳梨出口消費主力是海外台灣人 專家曝日本人不愛原因

鳳梨是我國第四大農產業，中國大陸對台下鳳梨禁令後，我國將外銷市場轉移到日本。但根據農委會農糧署的官方統計顯示，今年1月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦