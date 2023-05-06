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星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋
有旅客搭乘今星宇航空班機JX800前往日本東京，卻在降落成田機場前，班機落地2次失敗後選擇轉降名古屋。星宇航空證實，因側風嚴重，為確保安全，決定轉降名古屋中部國際機場（NGO）。
旅客表示，班機轉降後，東京成田回桃園機場的JX801不知道會延誤多久，今天行程整個泡湯。
星宇航空表示，今天JX800台北-東京航班於上午8時44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間下午12時45分抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長於重飛二次後，決定轉降名古屋中部國際機場，航機已於日本時間下午2時2分降落名古屋中部國際機場。航機於加油後，將再安排啟程前往東京成田機場。
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