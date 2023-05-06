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范少勳甜曬恩愛、當女兒傻瓜 自招定情老婆就靠「這一腳」！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
范少勳（右）、林映唯站台New Balance自即日起到5月14日的「Grey Day 2023灰境領域特展」。圖／New Balance提供
范少勳（右）、林映唯站台New Balance自即日起到5月14日的「Grey Day 2023灰境領域特展」。圖／New Balance提供

每個品牌都有自己的代表色，而New Balance也不例外，「灰色」就是在其發展的百年時光中，不可或缺的一塊。為了彰顯這段歷史，自2018年起都會盛大舉辦「Grey Day」活動，並推出致敬主題的新鞋款；今年就邀請了人氣男星范少勳、林映唯站台詮釋。

為了紀念灰色對於品牌的歷史意義，今年的「Grey Day」New Balance釋出四款Moon Daze系列鞋履，包括9060、580、550與Fresh Foam X More Trail v3，靈感來自於一場對於月球探索的想像。在不同的鞋款中，林映唯最推薦女生穿9060鞋款，但她同時也愛活動時所搭配的550款，並表示「因為它是以前的籃球鞋，復古的樣子，幾乎搭什麼都沒問題。」而范少勳則覺得每一款都很想要入手，「顏色跟搭配起來更有故事感」。

范少勳（右）、林映唯分別演繹了New Balance Grey Day Moon Daze Pack主題新鞋款。圖／New Balance提供
范少勳（右）、林映唯分別演繹了New Balance Grey Day Moon Daze Pack主題新鞋款。圖／New Balance提供

下周將迎來母親節，問范少勳是否有要對太太有所表示？他則回應「當年還沒成為老婆的時候，就有送過574的鞋款」，所以今年可能會再送一雙給她，讓太太能多到外面走走，分擔帶女兒的壓力。

Stayreal聯名OSAMU GOODS吊帶長褲2,680元、Polo衫1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal聯名OSAMU GOODS吊帶長褲2,680元、Polo衫1,480元。圖／Stayreal提供

另外，五月天阿信的潮牌Stayreal則和已故插畫大師原田治的生活風格品牌OSAMU GOODS合作，利用其帶點童趣筆調又不失時髦感的經典人物圖騰為設計，運用在寬版T恤、POLO衫、寬版短褲與側背包，還有牛仔丹寧材質的吊帶長褲、帆布包及漁夫帽等。在這系列，Stayreal讓原田治的經典角色以及狗狗與貓貓等，在簡潔線條和亮眼色彩搭配下，各自發揮獨特又鮮明個性，傳遞輕鬆愉悅生活日常。

Stayreal聯名OSAMU GOODS側背包1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal聯名OSAMU GOODS側背包1,280元。圖／Stayreal提供

New Balance Moon Daze Pack Fresh Foam X More Trail v3鞋，4,680元。圖／New Balance提供
New Balance Moon Daze Pack Fresh Foam X More Trail v3鞋，4,680元。圖／New Balance提供

New Balance Moon Daze Pack 9060鞋，4,680元。圖／New Balance提供
New Balance Moon Daze Pack 9060鞋，4,680元。圖／New Balance提供

New Balance 574鞋，2,880元。圖／New Balance提供
New Balance 574鞋，2,880元。圖／New Balance提供

品牌 女生 老婆 母親節

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