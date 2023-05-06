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肖戰秀珠寶 從托腮到摸下巴 電眼模式全啟動！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
肖戰發表全新珠寶形象視覺，無論不同表情或肢體語言，同樣開啟「全電眼」模式。圖／GUCCI提供（合成圖）
肖戰發表全新珠寶形象視覺，無論不同表情或肢體語言，同樣開啟「全電眼」模式。圖／GUCCI提供（合成圖）

人與人能建立連結是很珍貴的事，無論是家人、朋友，甚至是更珍貴的情人。肖戰近日為古馳（GUCCI）拍攝全新形象廣告，視覺中除了秀出多組百變表情，更大方演繹GUCCI全新Link to Love系列珠寶

身為1990後出生的人氣男星、有「顏霸」之稱的肖戰，風格可古可今，並有包含《斗羅大陸》、《玉骨遙》與《陳情令》等古裝作品；同時肖戰也以斯文氣質和俊秀五官受到精品品牌喜愛，例如2021年成為GUCCI代言人，並先後出席米蘭時裝周，以及日前在上海舉辦的「寰宇古馳」特展。

而在本次GUCCI發表、由肖戰拍攝形象視覺的全新GUCCI Link to Love珠寶，透過多切面、刻紋、幾何釘飾創造出珠寶表情，並以Link象徵了盟誓、連結與情感的流動。全系列包含項鍊、戒指、手環，並結合紅碧璽、琺瑯、碧璽；其中像是18K白金搭配紅碧璽、黃金搭配琺瑯、18K黃金搭配綠碧璽，因而創造出色彩的鮮明對比。

全系列最入門價位約53,400元像是18K玫瑰金手鍊，以簡約的玫瑰金長型鏈結，創造出人與人的情誼的連結；最高單價單品則為18K黃金寬鍊式項鍊，訂價則為33萬1,900元，簡約大方、經典雋永。

Link to Love系列長階梯形綠碧璽18K黃金項鍊，14萬4,000元。圖／GUCCI提供
Link to Love系列長階梯形綠碧璽18K黃金項鍊，14萬4,000元。圖／GUCCI提供
Link to Love系列18K黃金長鍊式項鍊，15萬9,700元。圖／GUCCI提供
Link to Love系列18K黃金長鍊式項鍊，15萬9,700元。圖／GUCCI提供
Gucci Link to Love系列18K黃金寬鍊式手鍊，22萬2,700元。圖／GUCCI提供
Gucci Link to Love系列18K黃金寬鍊式手鍊，22萬2,700元。圖／GUCCI提供
風格宜古宜今的肖戰，五官清秀而斯文。圖／GUCCI提供
風格宜古宜今的肖戰，五官清秀而斯文。圖／GUCCI提供
肖戰為GUCCI拍攝GUCCI Link to Love珠寶飾品，展現多層次的珠寶穿搭技巧。圖／GUCCI提供
肖戰為GUCCI拍攝GUCCI Link to Love珠寶飾品，展現多層次的珠寶穿搭技巧。圖／GUCCI提供
Link to Love系列紅碧璽18K白金戒指，80,100元。圖／GUCCI提供
Link to Love系列紅碧璽18K白金戒指，80,100元。圖／GUCCI提供
古馳發表全新GUCCI Link to Love形象視覺，展現出情誼、盟誓與風格的連結。圖／GUCCI提供
古馳發表全新GUCCI Link to Love形象視覺，展現出情誼、盟誓與風格的連結。圖／GUCCI提供

珠寶 Gucci

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