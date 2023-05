肖戰秀珠寶 從托腮到摸下巴 電眼模式全啟動！

人與人能建立連結是很珍貴的事,無論是家人、朋友,甚至是更珍貴的情人。肖戰近日為古馳(GUCCI)拍攝全新形象廣告,視覺中除了秀出多組百變表情,更大方演繹GUCCI全新Link to Love系列珠寶。

身為1990後出生的人氣男星、有「顏霸」之稱的肖戰,風格可古可今,並有包含《斗羅大陸》、《玉骨遙》與《陳情令》等古裝作品;同時肖戰也以斯文氣質和俊秀五官受到精品品牌喜愛,例如2021年成為GUCCI代言人,並先後出席米蘭時裝周,以及日前在上海舉辦的「寰宇古馳」特展。

而在本次GUCCI發表、由肖戰拍攝形象視覺的全新GUCCI Link to Love珠寶,透過多切面、刻紋、幾何釘飾創造出珠寶表情,並以Link象徵了盟誓、連結與情感的流動。全系列包含項鍊、戒指、手環,並結合紅碧璽、琺瑯、碧璽;其中像是18K白金搭配紅碧璽、黃金搭配琺瑯、18K黃金搭配綠碧璽,因而創造出色彩的鮮明對比。