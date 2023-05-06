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肖戰秀珠寶 從托腮到摸下巴 電眼模式全啟動！
人與人能建立連結是很珍貴的事，無論是家人、朋友，甚至是更珍貴的情人。肖戰近日為古馳（GUCCI）拍攝全新形象廣告，視覺中除了秀出多組百變表情，更大方演繹GUCCI全新Link to Love系列珠寶。
身為1990後出生的人氣男星、有「顏霸」之稱的肖戰，風格可古可今，並有包含《斗羅大陸》、《玉骨遙》與《陳情令》等古裝作品；同時肖戰也以斯文氣質和俊秀五官受到精品品牌喜愛，例如2021年成為GUCCI代言人，並先後出席米蘭時裝周，以及日前在上海舉辦的「寰宇古馳」特展。
而在本次GUCCI發表、由肖戰拍攝形象視覺的全新GUCCI Link to Love珠寶，透過多切面、刻紋、幾何釘飾創造出珠寶表情，並以Link象徵了盟誓、連結與情感的流動。全系列包含項鍊、戒指、手環，並結合紅碧璽、琺瑯、碧璽；其中像是18K白金搭配紅碧璽、黃金搭配琺瑯、18K黃金搭配綠碧璽，因而創造出色彩的鮮明對比。
全系列最入門價位約53,400元像是18K玫瑰金手鍊，以簡約的玫瑰金長型鏈結，創造出人與人的情誼的連結；最高單價單品則為18K黃金寬鍊式項鍊，訂價則為33萬1,900元，簡約大方、經典雋永。
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