「極秘境」樂埔薈所開門！5月16日起開放一般訂位

試營運期每周只開放一天散客預約的新餐廳「樂埔薈所」，因低調神祕被稱為「極秘境」，5/16起將全面開放一般訂位。秘境開門，新菜色也值得預約一嘗，這是棟19世紀的日式老宅，原木飄香、樹影錯落，以科學藝術料理上菜，僅14個席位，預約得早。

此處由近年積極投入老房子文化運動的時藝多媒體經營，旗下餐廳還包括台北樂埔町、一號糧倉，以及新竹132糧倉等老屋餐廳。今年2月投入試營運的樂埔薈所，主打頂級創意料理，與原住民小農合作推動友善食材契作計畫，從產地到餐桌、環境永續與百年老屋，概念不謀而合。

樂埔薈所位於中正紀念堂旁，在矮房老樹間很難發現它的存在。這棟建築的前身是臺北刑務所官舍，時藝多媒體集團打造「用味蕾穿梭時空」的五感體驗，預約開門、接待人員帶進老宅，穿堂、稍彎身，再進入正廳，待落座已十分有感，7套組設計師質感木桌椅、僅14席，陳設不凡，餐具也精緻貼心，例如從桌角斜插的倒L型銀器，是用來置放筷、匙等餐具。

樂埔薈所將最寬敞的空間提供給食客，左右兩側原本可作包廂的空間，則用來作為存放紅白酒、食材及料理區，諾大的百年老宅，僅十數人共享此歷史空間，有點奢侈，也更顯難得與清幽。

餐點由主廚蔡昀諺統籌設計，他在樂埔町服務近8年，擁有獨到的廚藝天份和美感，擅長融合東西方料理，透過科學料理表現他所感知的日式庭院。他的菜色被稱為「在傳統的烹飪基礎上加入科學方法」，創新絕對必要，像是以新穎設備進行萃取、濃縮、蒸餾等作業，透過科學方式來呈現食物的核心滋味，再巧妙搭配原有的烹飪技法，加入經風乾、發酵、醃漬等時間作用下的風味，最終端出一道道突破框架的料理。

例如開胃小點之一的「生蠔冰淇淋」，主廚以類英式蛋奶醬的作法，將生蠔和鮮奶油打在一起，海味與奶香毫不違和，再放上魚子醬增加了奢華感，入口滑順、冰涼又帶有不腥羶狂野的生蠔風味，非常特別。

「魚凍」則是主廚對於海洋的想像。冰凍魚高湯做出有如冰沙的清爽口感，搭配四種不同天數的熟成海鮮，底部薄凍入口時有淡淡的蕃茄香氣，是以澄清番茄水經過低溫濃縮，加入梔子花提取的藍色營造出海洋意象，醃漬的海葡萄和珊瑚草點綴其上，搭配波浪曲線的白色器皿，視覺與味覺同享精彩。

「白玉蝸牛」也從南澳金洋部落爬進餐桌，燉煮過後口感彈牙，以柚子胡椒調味的雨來菇和茄子做成泥，軟黏口感模擬著蝸牛爬過留下的軌跡，佐以海藻奶油醬增添風味，盤底撒上土肉桂和青海苔粉的綠色粉末，傳遞了土地的原始之美。

有趣的 「乳鴿」，將食客們帶進了森林，在開蓋的瞬間，有如野炊時的煙燻味直衝而來，更可愛的是上桌時以新鮮香草植物綁起鴿腿，可以手拿香草自在品嘗，植物的鮮香氣息殘留手中，猶如森林歸來。

樂埔薈所 地址：台北市大安區愛國東路3號 電話：02-2782-0678 營業時間：11:30~14:30 / 18:00~21:30 用餐費用：午餐提供6道式套餐、每人3,200元+10%；晚餐及假日提供10道式套餐、每人5,600元+10%，包場另有7道式方案。營運初期推包場制，5/16起全面開放一般訂位

主廚蔡昀諺擅於中西混搭出新風潮。圖／時藝多媒體提供

樂埔薈所5/16起全面開放一般訂位。圖／時藝多媒體提供

生蠔冰淇淋、魚子醬、小黃瓜蒸餾。圖／時藝多媒體提供