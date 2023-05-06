聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克咖啡進駐台北凱撒！全新空間Drink Bar即起迎賓
在台北凱撒大飯店也喝得到星巴克咖啡！這台北凱撒近期推出的全新空間、位於一樓的Drink Bar，綠意盎然、優雅明亮，展現摩登愜意的氛圍。Drink Bar提供現泡茶、每日精選蛋糕，以及星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，另備有台灣啤酒、精選紅白酒，放鬆享受微醺時刻。
Drink Bar店內燈光也會隨著天色漸暗轉為溫暖的色調，霓虹招牌燈變得更為迷幻，轉換成摩登迷人的氣氛。
新開幕的Drink Bar特別引進星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，採用瑞士原裝進口全自動咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡豆為基底，現點現做，提供香醇優質的咖啡。
現泡茶提供現泡英式早餐茶、清新薄荷茶等精選茶品。嚴選酒單則包括熱門啤酒品項及紅白酒，旅客可以輕鬆享受舒適不受打擾的微醺時光。此外，還有新鮮食材每日限做的精選蛋糕。
台北凱撒大飯店位於台北車站正對面，交通便利。相關資訊可查官網：http://taipei.caesarpark.com.tw。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言