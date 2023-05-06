星巴克咖啡進駐台北凱撒！全新空間Drink Bar即起迎賓

在台北凱撒大飯店也喝得到星巴克咖啡！這台北凱撒近期推出的全新空間、位於一樓的Drink Bar，綠意盎然、優雅明亮，展現摩登愜意的氛圍。Drink Bar提供現泡茶、每日精選蛋糕，以及星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，另備有台灣啤酒、精選紅白酒，放鬆享受微醺時刻。

Drink Bar店內燈光也會隨著天色漸暗轉為溫暖的色調，霓虹招牌燈變得更為迷幻，轉換成摩登迷人的氣氛。

新開幕的Drink Bar特別引進星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，採用瑞士原裝進口全自動咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡豆為基底，現點現做，提供香醇優質的咖啡。

現泡茶提供現泡英式早餐茶、清新薄荷茶等精選茶品。嚴選酒單則包括熱門啤酒品項及紅白酒，旅客可以輕鬆享受舒適不受打擾的微醺時光。此外，還有新鮮食材每日限做的精選蛋糕。

台北凱撒大飯店位於台北車站正對面，交通便利。相關資訊可查官網：http://taipei.caesarpark.com.tw。