買到泡水車、事故車更頭痛

二手車買賣挑選學問多，中古車業者說，徐女面對前車主違規被吊扣牌照半年只是小問題，買到泡水車或重大事故車才更頭痛。

力量車業創辦人林威澤懷疑徐女是在民間的中古車拍賣市場標到車，他說，一般進到拍賣市場的車都有做第三方鑑定，揭露車況好壞、欠稅欠費和違規吊扣註銷牌照，徐女可能委託代標業者全權處理，但業者沒講清楚才造成糾紛。

林威澤表示，買二手車都有風險，有些泡水車、重大事故車禁不起鑑定，進不了拍賣場，就會被包裝成無事故車來賣，也很容易引發糾紛。

二手車商「小朋」則說，中古車的問題百百種，非車禍造成的死亡（如輕生、情殺等），車商有心隱瞞，多轉幾手，資訊就很難揭露。