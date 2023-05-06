聽新聞
test
0:00 / 0:00
買到泡水車、事故車更頭痛
二手車買賣挑選學問多，中古車業者說，徐女面對前車主違規被吊扣牌照半年只是小問題，買到泡水車或重大事故車才更頭痛。
力量車業創辦人林威澤懷疑徐女是在民間的中古車拍賣市場標到車，他說，一般進到拍賣市場的車都有做第三方鑑定，揭露車況好壞、欠稅欠費和違規吊扣註銷牌照，徐女可能委託代標業者全權處理，但業者沒講清楚才造成糾紛。
林威澤表示，買二手車都有風險，有些泡水車、重大事故車禁不起鑑定，進不了拍賣場，就會被包裝成無事故車來賣，也很容易引發糾紛。
二手車商「小朋」則說，中古車的問題百百種，非車禍造成的死亡（如輕生、情殺等），車商有心隱瞞，多轉幾手，資訊就很難揭露。
▍延伸閱讀：
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言