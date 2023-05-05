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Swatch聯名Omega「升級版」登月表在台開賣！排隊36小時搶頭香

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
等到第三波上市機會，升級版Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表終於在今晚7點（5/5）準時於品牌西門形象店開賣。記者曾智緯／攝影
等到第三波上市機會，升級版Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表終於在今晚7點（5/5）準時於品牌西門形象店開賣。記者曾智緯／攝影

等到第三波上市機會，升級版的Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表終於在今晚7點（5/5）準時於Swatch西門形象店開賣。而排在第一位的代價是36小時，幾乎是品牌公布銷售據點時就開始排隊，讓逛街的民眾見狀，也驚呼「太誇張！」

延續了前一次的熱潮，Swatch聯名Omega「升級版」MoonSwatch登月表在正式開賣前，現場就有逾200人頂著戶外30度的高溫，至少排了一天以上，還不見得能入手。其中排在首位的Willie就表示，當自己看到品牌釋出的訊息，就著手找人來代為排隊，因此花了約36小時的費用。

Swatch聯名Omega「升級版」MoonSwatch登月表在台開賣前，現場就有逾200人頂著戶外30度的高溫，至少排了一天以上。記者曾智緯／攝影
Swatch聯名Omega「升級版」MoonSwatch登月表在台開賣前，現場就有逾200人頂著戶外30度的高溫，至少排了一天以上。記者曾智緯／攝影

不僅如此，排在隊伍前四位的消費者在接受採訪時，就透露在前一代開賣時，也曾在台北101門市現場排隊過，算得上是鐵粉。因為升級版的Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，對他們來說，除了秒針與第一代不同之外，Omega的加持，亦有莫大吸引力。

隨著Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表在台開賣，Swatch西門形象店也換上了全新的形象廣告。記者曾智緯／攝影
隨著Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表在台開賣，Swatch西門形象店也換上了全新的形象廣告。記者曾智緯／攝影

而在Swatch西門形象店現場，記者也觀察到此次升級版秒針，除了是利用Omega專利的Moonshine Gold黃金製成之外，尖針的部分還裝飾粉紅色夜光塗層。Swatch解釋，因為這波上市的版本，指針是在4月滿月時生產，而在天文學以及印第安人的傳統裡，4月的月圓，又被稱為「Full Pink Moon（粉紅滿月）」，以此為概念而設計。

與前一代（左）相比，可以明顯看出今日開賣的Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，秒針尖端處為粉紅色。圖／SWATCH提供
與前一代（左）相比，可以明顯看出今日開賣的Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，秒針尖端處為粉紅色。圖／SWATCH提供

所以雖然Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，並非限量銷售，但也僅有這波為「粉紅秒針」，屬於特別限定的版本。至於之後是否還會推出不同顏色設計？Swatch則無法給予正面回應，如同先前的新聞資料一樣「等下一次月圓就知道了」。

Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，搭配了Moonshine Gold指針，約9,100元。圖／SWATCH提供
Swatch和Omega聯名MoonSwatch登月表，搭配了Moonshine Gold指針，約9,100元。圖／SWATCH提供

品牌 粉紅色 Swatch 西門町 腕表

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