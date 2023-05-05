殷悅變身購物專家帶逛溥儀珍寶 拍賣會入門無私分享

如何培養眼力與見識？拍賣會上總能一次飽滿跨越種類、年代、美學的拍品，宛如一趟穿越時空的歷史課。富藝斯拍賣將在5月於香港舉行春季拍賣，今日除邀請人氣女星殷悅（Melody）出席，並帶來清朝莫愛皇帝溥儀的百達翡麗表款與多款藏品。

今日出席的女星殷悅在出席時身上配戴了一款出自寶格麗（BVLGARI）的頂級珠寶藍寶石鑽石項鍊，並配戴一只蕭邦（Chopard）的全鑲鑽珠寶鑽表。殷悅表示，其實大家不用害怕，像她自己就將拍賣會當成學習，除了骨董品的做工與當代卻有不同，在穿戴造型時可營造層次感，同時拍賣會更可一次欣賞名表、珠寶、畫作，像博物館般；此外她並如數家珍分析：像是本次展出的Tutti Frutti珠寶、流蘇的貴金屬項鍊、珠寶詩人的Jean Schlumberger蜜蜂藍寶石戒指，都是展出亮點，更大方透露自己現在也會使用拍賣會的應用程式、在手機上快速瀏覽拍品資訊，宛如變身拍賣會專家。

本次富藝斯香港春拍的台北預展中，最大亮點首推今日殷悅身上配戴的寶格麗藍寶石鑽石項鍊，主石為一顆重達118.35克拉、產自斯里蘭卡、未加熱處理的皇家藍藍寶石，過往並曾為好萊塢女星配戴，極具收藏話題，估價約2,400萬港元至3,500萬港元；一件出自「珠寶詩人」Schlumberger的Tiffany藍寶石戒指，則以五只「鑽石」蜂蜜圍繞一顆已封礦的喀什米爾天然藍寶石，展現出Schlumberger在珠寶設計上借鏡自然的名家級創意；另外再有一條梵克雅寶（Van Cleef & Arpels)

經典的「流蘇」Zip項鍊，使用粉紅金搭配粉紅剛玉與鑽石，展現出順暢的流動感與工藝，估價約120萬至200萬港元。

而鐘表藏品部分則不容錯過一只出自清朝末代皇帝溥儀收藏之百達翡麗（Patek Philippe）之96 Quantieme Lune腕表，根據富藝斯拍賣會經過多重管道、文獻查證，這只表款應為溥儀曾贈送予其身邊俄語翻譯之真品，雖然表款的面盤細節展現出斑駁的歲月時代感，或也投射出當時清王朝終走入歷史的時代剪影。同場並展出一把溥儀的紅色紙扇、一本筆記，以及15幅溥儀妻子、末代皇后婉容之弟繪製的水墨畫，勾勒出中國文化的日常生活面向。