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轉賣現賺近2萬！西門町現「打地鋪人潮」 漏夜搶聯名潮表
西門町昨日深夜在漢中街的騎樓內突湧現大批地鋪人潮，臉書網路社團除有人拍照並討論，而原來這些排隊人潮是為了即將在今日晚上7點開賣的聯名潮表。
台北市西門町熱鬧的漢中街自從昨日晚間開始，在騎樓內湧入大量地鋪人潮，然多數人都具備乾淨紙板甚至自備折疊椅，而臉書社群「爆料公社」並有人貼文並討論，原來這些地鋪人潮正是為了排隊搶購即將在今晚（5月5日）開賣的OMEGA（歐米茄）與同集團入門品牌Swatch的聯名表款。
Swatch x OMEGA的「登月」表是從OMEGA的「超霸」（Speedmaster）表款得到靈感，從設計比例、輪廓、細節，近乎90%高程度還原，僅有表帶、表殼材質，以及最影響價格的機芯完全不同，此次已是該系列第二次聯名。
而第二波的「登月」表則從OMEGA的超霸登月表借「殼」重發，先前已曾在倫敦、米蘭、東京等城市上世，選擇的時機點則為不同城市的滿月時刻，以呼應OMEGA超霸表款曾登月的歷史，第三波則終於將在台灣、也是全亞洲第二個國家開賣。目前據了解表款訂價為9,100元，但專業腕表交易平台Chrono24已有上看3萬元的炒價，等於買入後轉手便有2萬獲利空間，難怪引發排隊熱潮。
然而仔細瀏覽OMEGA官方網站，貴金屬的超霸表款訂價多在百萬之譜，例如使用金殼、金鍊帶的同軸擒縱42毫米大師天文台專業登月表就要價129萬元，單純使用金殼、皮表帶的同款也要91萬6,000元；今晚登場的Swatch x OMEGA的「登月」表雖標榜使用「月光金」，但僅在秒針處使用。是否要為了一根「針」、或不一定成交的可能性漏夜排隊？或許、值得再想想。
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