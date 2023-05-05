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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款 形象美照曝光又甜又辣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

我們都知道天團Blackpink Jennie的時尚感和她的舞台魅力一樣，有著多元面貌。因此除了成為Chanel和Calvin Klein的代言人，並經常出現形象廣告中之外，現在Jennie更與品牌合作，打造了自己專屬內衣、T恤及牛仔褲系列，而且靈感來自於她私下的穿搭。

Calvin Klein宣布與藝術家、品牌代言人Jennie合作，推出「Jennie for Calvin Klein」限量聯名膠囊系列。系列靈感來源自Jennie的日常穿搭造型，並融入她個人的風格和創意，包括多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫。這系列以Jennie規劃的粉彩色調為特色，並加上了她個人喜愛的風格，例如把Calvin Klein的Logo重新設計成她的手寫字體等。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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Jennie自己也說「與Calvin Klein 合作推出這個系列，非常的令我興奮。這個系列反映了我平時穿搭風格，因為Calvin Klein推出許多的日常百搭單品，也是我衣櫃中不可或缺的服裝。我想在這系列加入個人化的元素，而且希望能讓每個人在穿上之後，都能像我一樣感到快樂和自信」。而且據說在今年的Coachella（科切拉音樂節），Jennie就已經搶先穿上自己的專屬系列了。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

當然系列形象廣告也是Jennie親自上陣詮釋，並由韓國攝影師Hong Jang Hyun操刀拍攝，他呈現了Jennie在最舒適和自然的狀態下，透過超現實的畫面與影像展現她內心的夢幻世界。鏡頭下捕捉了Jennie獨特性感和自信，將藉由形象廣告帶領觀眾們一同進入她的世界。這系列預計5月10日晚間九點於品牌官網上發佈，並在5月11日於台北101購物中心以及新光三越台中中港店門市獨家販售。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

Jennie for Calvin Klein系列提供丁香紫、粉藍色和沙漠棕，並且還有經典的黑色和白色可選擇，極簡剪裁展現輕鬆自在態度。搭配設計包括內衣、內褲、緊身連身衣和柔軟的圓領衫等，帶來多樣化舒適感受。此外，還有寬鬆運動褲、T恤、裙子等，觸感柔軟方便活動。丹寧襯衫和經典的90s版型牛仔褲打造出輕鬆風格，而針織上衣、連衣裙和雕塑丹寧內衣和裙子套裝的極簡設計則展現出時尚態度。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供
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