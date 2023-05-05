Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款 形象美照曝光又甜又辣！

我們都知道天團Blackpink Jennie的時尚感和她的舞台魅力一樣，有著多元面貌。因此除了成為Chanel和Calvin Klein的代言人，並經常出現形象廣告中之外，現在Jennie更與品牌合作，打造了自己專屬內衣、T恤及牛仔褲系列，而且靈感來自於她私下的穿搭。

Calvin Klein宣布與藝術家、品牌代言人Jennie合作，推出「Jennie for Calvin Klein」限量聯名膠囊系列。系列靈感來源自Jennie的日常穿搭造型，並融入她個人的風格和創意，包括多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫。這系列以Jennie規劃的粉彩色調為特色，並加上了她個人喜愛的風格，例如把Calvin Klein的Logo重新設計成她的手寫字體等。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

Jennie自己也說「與Calvin Klein 合作推出這個系列，非常的令我興奮。這個系列反映了我平時穿搭風格，因為Calvin Klein推出許多的日常百搭單品，也是我衣櫃中不可或缺的服裝。我想在這系列加入個人化的元素，而且希望能讓每個人在穿上之後，都能像我一樣感到快樂和自信」。而且據說在今年的Coachella（科切拉音樂節），Jennie就已經搶先穿上自己的專屬系列了。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

當然系列形象廣告也是Jennie親自上陣詮釋，並由韓國攝影師Hong Jang Hyun操刀拍攝，他呈現了Jennie在最舒適和自然的狀態下，透過超現實的畫面與影像展現她內心的夢幻世界。鏡頭下捕捉了Jennie獨特性感和自信，將藉由形象廣告帶領觀眾們一同進入她的世界。這系列預計5月10日晚間九點於品牌官網上發佈，並在5月11日於台北101購物中心以及新光三越台中中港店門市獨家販售。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

Jennie for Calvin Klein系列提供丁香紫、粉藍色和沙漠棕，並且還有經典的黑色和白色可選擇，極簡剪裁展現輕鬆自在態度。搭配設計包括內衣、內褲、緊身連身衣和柔軟的圓領衫等，帶來多樣化舒適感受。此外，還有寬鬆運動褲、T恤、裙子等，觸感柔軟方便活動。丹寧襯衫和經典的90s版型牛仔褲打造出輕鬆風格，而針織上衣、連衣裙和雕塑丹寧內衣和裙子套裝的極簡設計則展現出時尚態度。

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

天團Blackpink成員Jennie親自上陣，拍攝Jennie for Calvin Klein系列形象大片。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供

Jennie聯手Calvin Klein打造專屬款Jennie for Calvin Klein系列，預計5月11日在台上架開賣。圖／Calvin Klein提供