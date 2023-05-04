誠品董事長吳旻潔 「只要我活著誠品就有24小時書店」

誠品信義店確定年底熄燈。誠品董事長吳旻潔今宣布誠品松菸店將接棒信義店、成為台灣第三家24小時書店。吳旻潔表示，松菸店圖書品項將超過10萬種、相當於首間24小時書店敦南誠品的規模；除了結合生態、古蹟、廣場、運動、展演、國際畫廊和全球旅客，還是一家「看得見天空晨昏雲影」的不打烊書店。她也承諾，「只要我活著還經營誠品」，誠品就一定會有24小時書店。

可稱為「台灣奇蹟」的24小時書店，一開始其實是個意外。1999年敦南店改裝時邀讀者許願，一位讀者表示希望有一間「任何時候都可以擁抱我」的24小時書店，誠品為此決定開設全世界首間24小時書店。沒想到此一「圓夢」之舉，成功讓誠品在國際打出名號、也讓台灣的夜生活名揚世界。之後東京、馬來西亞與北京陸續開設24小時書店，但多數只撐幾年便打烊，沒有一家像誠品如此長久經營、迄今已逾24年光陰。

首間24小時書店開在實體書的黃金年代，如今進入網路時代、實體書衰微，誠品為何還堅持24小時實體書店？吳旻潔表示，民眾只要一想到24小時書店「就會連結到誠品」，這也是台灣軟實力的展現。台灣擁有全世界密度最高的超商，「如果超商可以24小時，台灣當然也應該有一間24小時書店」。她認為，24小時書店是一種象徵意義，「當書店24小時的燈永遠亮著，代表誠品對於書店的堅持」。

事實上，24小時書店所能凝聚的商機、對周圍商圈的影響力，遠超過銷售書籍的利潤。以誠品敦南店為例，不只讓誠品從本土書店升級為國際品牌、也將周圍的敦南商圈改造為設計公司進駐、文青流連的時尚聖地。誠品信義店書籍銷售的占比僅二成五，卻是吸引國際觀光客的主要賣點。此次誠品選擇位於松山文創園區內的松菸店，園區內有展場、古蹟、旅館、表演廳和電影院，再加上即將開幕的大巨蛋，被看好可串聯東區與信義區人潮，打造另一個文青不夜城。

至於為何沒選擇南西店？吳旻潔表示關鍵在於「書種」—南西店因為面積小，藏書最多只能做到松菸店的六成。她透露，松菸店是她心中唯一的候選，「心中從來沒有第二名」。誠品 24 小時書店選擇落腳於松山文創園區，她相信將帶動此地成為台灣、台北下一個20年最具人文底蘊和書香日常的文化園區。

誠品創辦人吳清友曾在敦南店轉型不打烊書店時發下豪語，誠品一定會保持一間24小時書店。吳旻潔也延續父親的心願：「只要誠品存在一天、一定會讓台灣有一間不打烊的書店」。她再補一句：「只要我還活著，且還在經營誠品，這句話永遠都有效」。