巧克力、抹茶、卡士達我全都要！全聯3大經典聯名甜點系列限時重磅回歸

全聯自有甜點品牌We Sweet每次推出聯名商品都會掀起網路討論、開箱熱潮，其中Hershey's、伊藤久右衛門、beard papa's等3大品牌聯名更被網友大讚為好吃經典，即使下檔了還是讓人回味無窮。

全聯聽到了大家的心聲，自即日起至6月1日再次推出「甜點女人節」檔期，不僅首度邀請到昆凌拍攝形象廣告外，更集結過往3大經典聯名品牌重新推出歷年7款熱銷商品，款式囊括瑞士捲、起士、泡芙及布丁四大天王，讓喜愛巧克力、抹茶、卡士達的消費者，可再次吃到當初經典的美味，檔期間每週六、日全品項還可享8.8折優惠。

全聯今年特別邀請到昆凌拍攝We Sweet形象廣告，影片內容由周杰倫發想與監製，讓昆凌演繹幸福女人在不同場景吃甜點，把We Sweet訴求的「最好吃的甜點，是我們一起吃甜點」概念傳達給消費者，透過廣告讓民眾感受最甜蜜放閃的每一刻。

這次重磅回歸的品項包括Hershey’s聯名巧克力系列的「濃情雙重巧克力燒」、「冰心捲蛋糕4入經典巧克力交響曲」與「經典巧克力菠蘿泡芙」等。其中，首推奪下歷年銷售排行榜冠軍的「冰心捲蛋糕4入經典巧克力交響曲」，巧克力加上蛋糕捲的不敗組合，光這款先前就賣出近600萬片。

另外，抹茶控不可錯過的當然是曾在2020年與京都宇治老字號茶舖伊藤久右衛門攜手合作推出的「抹茶富士山奶凍捲」，內餡以抹茶奶凍、純白奶凍組合成小巧可愛的富士山造型，好吃又好拍。另還有用抹茶及鮮奶油襯托老鷹紅豆餡風味的「抹茶紅豆千層」，甜而不膩口感超豐富。