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懶人造型神器！ghd duet造型夾吹風機乾髮、造型一機搞定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ghd duet造型夾吹風機，共有黑、白2色可選，建議售價14,500元。圖／歐娜國際提供
ghd duet造型夾吹風機，共有黑、白2色可選，建議售價14,500元。圖／歐娜國際提供

隨著喜歡居家DIY造型的民眾越來越多，且頭髮健康越來越受到關注，讓新款美髮造型器經常也蘊含不容小覷的科技力。以造型夾、電子梳受到許多消費者注目的英國專業沙龍品牌ghd，最新推出結合吹風與造型功能的「duet造型夾吹風機」，運用AIR-FUSION創新科技，全球首創將4片智慧偵測面板與最先進的空氣動力學設計交互搭配，運用4大專利科技與9大獨家技術，快速集中氣流、加熱增壓，並運用品牌著名的智慧恆溫偵測科技，不管是乾髮、濕髮，都可以精準偵測頭髮所需，調整最佳吹整溫度，快速達成造型目標。AIR-FUSION專利技術更可在頭髮在由濕轉乾的過程中，快速蒸發多餘的水氣，為秀髮鎖住剛剛好的水分，長效維持自然蓬鬆的直捲造型。

ghd duet造型夾吹風機開啟後預設為吹風模式，開機後只要幾秒鐘就可以加熱出風，用毛巾擦拭多餘水分，在濕髮狀態下，抓取適量的髮片夾入造型夾吹風機，從髮根往髮梢慢慢滑過，重點是動作要放慢，大約重複3次左右就能完全吹乾頭髮，接著重複同樣動作完成所有分區的吹髮。

吹乾頭髮後，如果想要增添更多光澤度，或是另外進行直捲造型，開關下方的Shine Shot長按約4秒，即可關閉吹風切換至造型模式，也是大約幾秒鐘的時間就會將面板溫度提升至最佳造型溫度185度。實際試用，短髮大約需要5～10分鐘即可從濕髮到造型完成吹整，特別適合髮量偏多、平常用吹風機不容易把整頭徹底吹乾的民眾，使用ghd duet造型夾吹風機不僅可加快吹整速度，兩側出風口設計還可以自然讓髮根蓬鬆，一機搞定乾髮、造型，就像到髮廊請人洗頭吹髮一樣輕鬆有型。

而美國沙龍造型品牌TYMO近期也推出新款「AIRFLOW負離子冷風捲髮棒」，在熱造型夾的外側加上了80個獨立冷風孔，同樣是整髮同時吹風，運用首創「冷風護髮」，讓民眾在使用直髮梳造型時同步快速降溫冷卻塑形，讓造型更持久，髮絲也不易受熱損傷，搭配「高負離子養髮」技術，釋放高濃度負離子，讓髮型更柔順服貼，使毛鱗片乖巧貼合並為頭髮帶來亮澤，造型的同時能同步做好保養。

即日起至5月28日，TYMO於新光三越信義新天地A8推出快閃期間限定店，多款美髮造型器組合價超優惠，現場打卡玩迷你扭蛋抽獎，消費還可免費拍TYMO專屬拍貼機。

獨特空氣濾網設計可導入最大氣流。記者黃筱晴／攝影
獨特空氣濾網設計可導入最大氣流。記者黃筱晴／攝影
開啟冷風模式，可同時啟動面板加熱與負離子冷風雙重功效，造型、定型一次搞定。記者黃筱晴／攝影
開啟冷風模式，可同時啟動面板加熱與負離子冷風雙重功效，造型、定型一次搞定。記者黃筱晴／攝影
使用與新白金造型夾同等級的Ultra-zone獨家專利科技，能精準偵測頭髮所需，每秒微調溫度高達250次，讓整套面板系統均勻受熱且維持在最佳吹整及造型溫度。記者黃筱晴／攝影
使用與新白金造型夾同等級的Ultra-zone獨家專利科技，能精準偵測頭髮所需，每秒微調溫度高達250次，讓整套面板系統均勻受熱且維持在最佳吹整及造型溫度。記者黃筱晴／攝影
AIRFLOW提供5種溫度調節，為各種髮質提供完美造型需求，並採用110V～240V全球通用電壓，出國旅遊也能放心攜帶。記者黃筱晴／攝影
AIRFLOW提供5種溫度調節，為各種髮質提供完美造型需求，並採用110V～240V全球通用電壓，出國旅遊也能放心攜帶。記者黃筱晴／攝影
ghd集品牌20年研究精髓，以AIR-FUSION創新科技打造全新ghd duet造型夾吹風機。記者黃筱晴／攝影
ghd集品牌20年研究精髓，以AIR-FUSION創新科技打造全新ghd duet造型夾吹風機。記者黃筱晴／攝影
造型夾吹風機擁有4片客製化1.8公分寬的面板搭配超光感塗層，在使用時更滑順上手。記者黃筱晴／攝影
造型夾吹風機擁有4片客製化1.8公分寬的面板搭配超光感塗層，在使用時更滑順上手。記者黃筱晴／攝影
Shine Shot專利造型轉換鍵可將造型夾吹風機從吹風模式瞬間轉換成造型夾模式，以185°C的最佳造型溫度，打造光澤柔順的髮型。記者黃筱晴／攝影
Shine Shot專利造型轉換鍵可將造型夾吹風機從吹風模式瞬間轉換成造型夾模式，以185°C的最佳造型溫度，打造光澤柔順的髮型。記者黃筱晴／攝影
TYMO全新AIRFLOW負離子冷風捲髮棒，內附植絨保護套、防燙手套與造型髮夾，建議售價3,280元。圖／TYMO提供
TYMO全新AIRFLOW負離子冷風捲髮棒，內附植絨保護套、防燙手套與造型髮夾，建議售價3,280元。圖／TYMO提供
110V台灣專屬電壓，包裝隨附防燙收納套，旅遊攜帶使用也很方便。記者黃筱晴／攝影
110V台灣專屬電壓，包裝隨附防燙收納套，旅遊攜帶使用也很方便。記者黃筱晴／攝影

頭髮 吹風機

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