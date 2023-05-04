懶人造型神器！ghd duet造型夾吹風機乾髮、造型一機搞定

隨著喜歡居家DIY造型的民眾越來越多，且頭髮健康越來越受到關注，讓新款美髮造型器經常也蘊含不容小覷的科技力。以造型夾、電子梳受到許多消費者注目的英國專業沙龍品牌ghd，最新推出結合吹風與造型功能的「duet造型夾吹風機」，運用AIR-FUSION創新科技，全球首創將4片智慧偵測面板與最先進的空氣動力學設計交互搭配，運用4大專利科技與9大獨家技術，快速集中氣流、加熱增壓，並運用品牌著名的智慧恆溫偵測科技，不管是乾髮、濕髮，都可以精準偵測頭髮所需，調整最佳吹整溫度，快速達成造型目標。AIR-FUSION專利技術更可在頭髮在由濕轉乾的過程中，快速蒸發多餘的水氣，為秀髮鎖住剛剛好的水分，長效維持自然蓬鬆的直捲造型。

ghd duet造型夾吹風機開啟後預設為吹風模式，開機後只要幾秒鐘就可以加熱出風，用毛巾擦拭多餘水分，在濕髮狀態下，抓取適量的髮片夾入造型夾吹風機，從髮根往髮梢慢慢滑過，重點是動作要放慢，大約重複3次左右就能完全吹乾頭髮，接著重複同樣動作完成所有分區的吹髮。

吹乾頭髮後，如果想要增添更多光澤度，或是另外進行直捲造型，開關下方的Shine Shot長按約4秒，即可關閉吹風切換至造型模式，也是大約幾秒鐘的時間就會將面板溫度提升至最佳造型溫度185度。實際試用，短髮大約需要5～10分鐘即可從濕髮到造型完成吹整，特別適合髮量偏多、平常用吹風機不容易把整頭徹底吹乾的民眾，使用ghd duet造型夾吹風機不僅可加快吹整速度，兩側出風口設計還可以自然讓髮根蓬鬆，一機搞定乾髮、造型，就像到髮廊請人洗頭吹髮一樣輕鬆有型。

而美國沙龍造型品牌TYMO近期也推出新款「AIRFLOW負離子冷風捲髮棒」，在熱造型夾的外側加上了80個獨立冷風孔，同樣是整髮同時吹風，運用首創「冷風護髮」，讓民眾在使用直髮梳造型時同步快速降溫冷卻塑形，讓造型更持久，髮絲也不易受熱損傷，搭配「高負離子養髮」技術，釋放高濃度負離子，讓髮型更柔順服貼，使毛鱗片乖巧貼合並為頭髮帶來亮澤，造型的同時能同步做好保養。