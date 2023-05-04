「出國神隊友」這個星座奪冠！受封「行走的懶人包」

疫情解封了，呼朋引伴來場海外旅行吧！但到底誰是大家心目中旅行的神隊友？Klook近日在網路上發起「出國神隊友星座調查」，結果由處女座奪冠，大受高達50%網友的青睞，不僅將處女座封為「行走的懶人包」，所有行程都會幫你查好訂好，還可一人身兼多職，擔任美食導航專家與管錢大師。

而二、三名則依序為雙子座與水瓶座，其中，雙子座因「懂玩又懂拍」備受推崇，能將行程安排的豐富又有趣，還能幫同行友人拍出張張旅遊大片；水瓶座則是大家心目中的「搞笑大師」，一群人之中只要有水瓶座，絕對是調節氣氛擔當，個性隨和好相處。

其實不管哪個星座，只要能快樂出遊都是好旅伴，Klook也針對不同星象的個性盤點四大專屬行程。

例如冒險嘗鮮路線，最適合風象星座（雙子、水瓶、天秤），像是來趟紐西蘭冰川健行之旅，穿上雪鞋探索令人驚嘆的冰層，盡情捕捉風景如畫的自然美照；也可選擇前往美國拉斯維加斯大峽谷直升機一日遊，遊歷世界7大自然奇蹟之一的科羅拉多大峽谷，從空中與宏偉的大峽谷留下最美回憶；或乘上東京私人直升機，飛越眾多熱門景點如彩虹橋和晴空塔，以更獨特的方式欣賞東京的城市面貌。

屬於文化探索路線的土象星座（金牛、魔羯、處女），不妨選擇機票相對便宜的東南亞，來場深度的文化探索之旅；像是泰國首推清萊一日遊，可一日造訪白藍黑三座廟宇，朝聖富有文化與藝術意涵的鬼斧神工；或加入新加坡復古邊車文化遺產之旅，搭乘可愛的Vespa邊車漫遊歷史巷弄，探索新加坡豐富的文化歷史；或造訪越南爆紅的佛手黃金橋，一窺法國殖民時期的避暑勝地，感受行走於高1,414公尺神聖大橋上的驚心動魄。

浪漫又感性路線最適合水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍），例如經常在電影裡出鏡的義大利水都威尼斯，或到法國巴黎參觀歐洲最大、最宏偉華麗的凡爾賽宮，或來到北海道以廣闊花田和迷人風景聞名的富良野小鎮，加入富田農場一日遊，欣賞滿遍的薰衣草與彩虹花海，彷彿置身於浪漫的日本電影場景中。