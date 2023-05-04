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高顏值DNA藏不住！宋芸樺、高爾軒與媽媽合照慶母親節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora邀請宋芸樺和媽媽同框，為2023年母親節系列拍攝形象照。圖／Pandora提供
Pandora邀請宋芸樺和媽媽同框，為2023年母親節系列拍攝形象照。圖／Pandora提供

今年母親節，演員宋芸樺和饒舌歌手高爾軒都請出自己的媽媽，一起在鏡頭前獻出時尚照處女秀。宋芸樺與媽媽合體演繹丹麥首飾Pandora，默契演繹Moments和Timeless兩個經典系列，詮釋「For everyone who loves like a mum」的主題，表達和探索不同形式的母愛。新生代饒舌歌手高爾宣母子、姊妹情深的許路兒和許維恩以及萬秀洗衣店祖孫3代，則是一起以奧地利的施華洛世奇（Swarovski）水晶閃耀首飾，與最親密的人合照留念，為充滿愛的5月表達溫暖。

「雖然我是家中獨生女，但媽媽就像是我的姐姐一樣，很親密無話不談！」宋芸樺和媽媽在拍攝時的超強默契，可見母女情深。Moments系列形象中，宋芸樺以經典鍍14k玫瑰金O形吊墜項鍊串上多枚別具意義的愛心圖騰串飾，其中包括全新925銀珠光心形雙飾牌吊飾；宋媽媽則戴上最新「Mum」密鑲寶石短項鍊和象徵母愛的愛心吊飾。而最新的Timeless系列則以925銀與精緻寶石刻畫浮游花主題，宋媽媽的手鍊與宋芸樺花團錦簇的戒指相呼應，以低調卻又搶眼的方式，表達和探索不同形式的感情。

台上酷勁帥氣的高爾宣，私下其實很深情，他甚至將媽媽名字中的「蘭」化作肩膀上的蘭花刺青，「長大後覺得我本來就應該把照顧媽媽的責任扛在肩上... 很感謝媽媽放下傳統的想法給我時間去實踐夢想。」首次跟媽媽一起拍攝形象照，高爾宣以師兄的身份帶領媽媽進入拍攝狀態，緩和媽媽當下緊張的心情，兩人這次配戴了華麗Swarovski水晶打造的MATRIX與GEMA系列。MATRIX系列以具流動感的線條詮釋整排球形切割Swarovski水晶，全新色彩充滿歡愉喜悅的氛圍。GEMA系列則運用了品牌最多樣的水晶切割方式、最豐富鮮豔的色彩，探索植根於抽象花卉圖案的全新方向。

SWAROVSKI 2023 Millenia白色夾式耳環，5,450元。圖／施華洛世奇提供
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萬秀洗衣店祖孫三代孫子張瑞夫、阿公張萬吉、爸爸張俊明一起為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
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SWAROVSKI 2023 Matrix藍色大圈耳環，5,950元。圖／施華洛世奇提供
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（由左至右）許維恩與許路兒一起為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
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SWAROVSKI 2023 Millenia戒指，4,250元。圖／施華洛世奇提供
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Pandora最新母親節珠寶系列以探索不同形式的母愛。圖／Pandora提供
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高爾宣與媽媽為首次為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
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Pandora雙色金屬無限愛意串飾，1,280元。圖／Pandora提供
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SWAROVSKI 2023 Barrett胸針，10,000元。圖／施華洛世奇提供
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Pandora雙色金屬愛意交織雙墜吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
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Pandora璀璨浮游花墜飾短項鍊，6,880元。圖／Pandora提供
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SWAROVSKI 2023 Swarovski Iconic Swan項鍊，10,000元。圖／施華洛世奇提供
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（由左至右）藝人宋芸樺、高爾軒與媽媽合照，歡慶母親節。圖／PANDORA、施華洛世奇提供
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Pandora邀請宋芸樺和媽媽同框，為2023年母親節系列拍攝形象照。圖／Pandora提供
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高爾宣與媽媽為首次為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
高爾宣與媽媽為首次為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
（由左至右）許路兒與許維恩一起為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
（由左至右）許路兒與許維恩一起為Swarovski拍攝形象照。圖／施華洛世奇提供
Pandora珠光心形雙飾牌吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
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