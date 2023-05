高顏值DNA藏不住！宋芸樺、高爾軒與媽媽合照慶母親節

今年母親節,演員宋芸樺和饒舌歌手高爾軒都請出自己的媽媽,一起在鏡頭前獻出時尚照處女秀。宋芸樺與媽媽合體演繹丹麥首飾Pandora,默契演繹Moments和Timeless兩個經典系列,詮釋「For everyone who loves like a mum」的主題,表達和探索不同形式的母愛。新生代饒舌歌手高爾宣母子、姊妹情深的許路兒和許維恩以及萬秀洗衣店祖孫3代,則是一起以奧地利的施華洛世奇(Swarovski)水晶閃耀首飾,與最親密的人合照留念,為充滿愛的5月表達溫暖。

「雖然我是家中獨生女,但媽媽就像是我的姐姐一樣,很親密無話不談!」宋芸樺和媽媽在拍攝時的超強默契,可見母女情深。Moments系列形象中,宋芸樺以經典鍍14k玫瑰金O形吊墜項鍊串上多枚別具意義的愛心圖騰串飾,其中包括全新925銀珠光心形雙飾牌吊飾;宋媽媽則戴上最新「Mum」密鑲寶石短項鍊和象徵母愛的愛心吊飾。而最新的Timeless系列則以925銀與精緻寶石刻畫浮游花主題,宋媽媽的手鍊與宋芸樺花團錦簇的戒指相呼應,以低調卻又搶眼的方式,表達和探索不同形式的感情。