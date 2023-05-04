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TOMMY HILFIGER跨界「義大利名師」？龍蝦上身，太促咪！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TOMMY HILFIGER以ANDY WARHOL經典創作發想，因應夏日推出度假聯名款，逗趣圖案設計，讓人發噱。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER以ANDY WARHOL經典創作發想，因應夏日推出度假聯名款，逗趣圖案設計，讓人發噱。圖／TOMMY HILFIGER提供

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER最新系列是和「義大利名師Sit Down Please」合作嗎？不然怎麼龍蝦圖案爬滿身？這其實是以傳奇普普藝術大師ANDY WARHOL經典創作發想，因應夏日到來所推出的度假聯名款，逗趣圖案設計，的確會讓人發噱。

還記得2022年秋季時，TOMMY HILFIGER曾推出向ANDY WARHOL其知名工作室The Factory致敬的「Tommy Factory」概念嗎？TOMMY HILFIGER在這季，並直接以大師的創作為靈感，打造聯名系列，展現紐約夏日度假勝地Montauk的輕鬆寫意和藝術能量。品牌透過色彩、印花及不同質感間搭配，碰撞出有別以往的海灘風情，像是男裝包含了普普藝術風格的龍蝦圖案上衣和泳褲、別緻的牛津襯衫及印花開襟衫。這系列的女裝則有受到ANDY WARHOL經典畫作「Sunset日落」啟發的泳衣、裙裝及襯衫，更有經典旗幟Logo單品可輕鬆穿出休閒風格。

呼應5月20日（520）的諧音哽「我愛你」，義大利機能時尚品牌Moncler打造了迷你系列。圖／Moncler提供
呼應5月20日（520）的諧音哽「我愛你」，義大利機能時尚品牌Moncler打造了迷你系列。圖／Moncler提供

而呼應5月20日（520）的諧音哽「我愛你」，義大利機能時尚品牌Moncler打造了迷你系列，讓消費者也能透過穿搭表達情意。Moncler將品牌經典毛氈標誌融入「Love」字樣刺繡，運用在休閒T恤、防風夾克、短褲、棒球帽等一系列白色為主軸的單品，讓紅色刺繡圖案與黑色字體，格外醒目。

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列女裝有受到ANDY WARHOL經典畫作「Sunset日落」啟發的泳衣、裙裝及襯衫。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列女裝有受到ANDY WARHOL經典畫作「Sunset日落」啟發的泳衣、裙裝及襯衫。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦長袖襯衫，7,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦長袖襯衫，7,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Moncler 520系列棒球帽，10,000元。圖／Moncler提供
Moncler 520系列棒球帽，10,000元。圖／Moncler提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列旗幟Logo短版連帽上衣，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列旗幟Logo短版連帽上衣，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦運動衫，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦運動衫，5,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦抽繩泳褲，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦抽繩泳褲，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦百慕達短褲，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列龍蝦百慕達短褲，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Moncler 520系列圓領衫，22,200元。圖／Moncler提供
Moncler 520系列圓領衫，22,200元。圖／Moncler提供

TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列日落圖案抽繩泳褲，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER X ANDY WARHOL系列日落圖案抽繩泳褲，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

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