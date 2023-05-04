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夏天補水？快學Rose朴彩英戴「水桶包」才是正經事

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Cassette迷你水桶包杏仁色，39,500元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette迷你水桶包杏仁色，39,500元。圖／Bottega Veneta提供

夏天要補水，很多人都常把大容量的水壺隨身攜帶。而一顆「水桶」包雖然不能補水，卻可以滋養你的風格、為你的行動力隨時補充、時尚指數補好補滿，近日也有包含Saint Laurent、Delvaux、Bottega Veneta多個時尚品牌推出「水桶包」，隨身、好「型」。

半圓柱體、可手提可肩背宛如「水桶」的幾何結構，不僅是水桶包的由來，也是Saint Laurent新款LE 37 Bucket包款的輪廓特色，並使用了YSL金屬元件的Cassandre鉤扣，並以最下方的L字母為開合機制，日前並有品牌代言人Rose朴彩英配戴，風格隨性，在街頭時髦走跳。

比利時王家愛用品牌Delvaux則與法國藝術家合作，使用法國的Osier柳木，以編織手法費時費工，打造出一枚Pin Mini Bucket Osier手提包，透過三種不同色澤的柳木，展現出恬淡的法式鄉村風情，頂部並加以Delvaux精湛的皮革工藝提把，感覺無論是收納隨身小物、或塞入一條剛出爐的法國長棍麵包，讓心情瞬間神遊、一秒站在巴黎鐵塔下。

Bottega Veneta則大玩視覺比例遊戲，將經典的Cassette水桶包縮小成迷你尺寸，並有杏仁、雨林綠、艷陽橘三色，更像一只輕小的皮革隨身寵物，簡單放入隨身小物之後，逛街、野餐或下午茶？隨時出發！

原麻色Pin Mini Bucket Osier手提包，價格店洽。圖／Delvaux提供
原麻色Pin Mini Bucket Osier手提包，價格店洽。圖／Delvaux提供
Bottega Veneta大玩比例戲法，將Cassette水桶包迷你化、俏皮逗趣。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta大玩比例戲法，將Cassette水桶包迷你化、俏皮逗趣。圖／Bottega Veneta提供
品牌代言人Rose朴彩英日前配戴了Saint Laurent的LE 37亮面皮革水桶包，展現出街頭時髦走跳的隨性風格。圖／Saint Laurent提供
品牌代言人Rose朴彩英日前配戴了Saint Laurent的LE 37亮面皮革水桶包，展現出街頭時髦走跳的隨性風格。圖／Saint Laurent提供
Cassette迷你水桶包艷陽橘色，39,500元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette迷你水桶包艷陽橘色，39,500元。圖／Bottega Veneta提供
LE 37亮面皮革水桶包，96,850元。圖／Saint Laurent提供
LE 37亮面皮革水桶包，96,850元。圖／Saint Laurent提供
品牌代言人Rose朴彩英日前配戴了Saint Laurent的LE 37亮面皮革水桶包，展現出街頭時髦走跳的隨性風格。圖／Saint Laurent提供
品牌代言人Rose朴彩英日前配戴了Saint Laurent的LE 37亮面皮革水桶包，展現出街頭時髦走跳的隨性風格。圖／Saint Laurent提供

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