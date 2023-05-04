夏天補水？快學Rose朴彩英戴「水桶包」才是正經事

夏天要補水，很多人都常把大容量的水壺隨身攜帶。而一顆「水桶」包雖然不能補水，卻可以滋養你的風格、為你的行動力隨時補充、時尚指數補好補滿，近日也有包含Saint Laurent、Delvaux、Bottega Veneta多個時尚品牌推出「水桶包」，隨身、好「型」。

半圓柱體、可手提可肩背宛如「水桶」的幾何結構，不僅是水桶包的由來，也是Saint Laurent新款LE 37 Bucket包款的輪廓特色，並使用了YSL金屬元件的Cassandre鉤扣，並以最下方的L字母為開合機制，日前並有品牌代言人Rose朴彩英配戴，風格隨性，在街頭時髦走跳。

比利時王家愛用品牌Delvaux則與法國藝術家合作，使用法國的Osier柳木，以編織手法費時費工，打造出一枚Pin Mini Bucket Osier手提包，透過三種不同色澤的柳木，展現出恬淡的法式鄉村風情，頂部並加以Delvaux精湛的皮革工藝提把，感覺無論是收納隨身小物、或塞入一條剛出爐的法國長棍麵包，讓心情瞬間神遊、一秒站在巴黎鐵塔下。