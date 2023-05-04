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洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞大麥克因為更改製作配方，選擇將洋葱末炙燒在牛肉餅上，引起美國的消費者抱怨連連。圖／摘自麥當勞官網。
麥當勞大麥克因為更改製作配方，選擇將洋葱末炙燒在牛肉餅上，引起美國的消費者抱怨連連。圖／摘自麥當勞官網。

美國麥當勞近期更改一款「大麥克」漢堡的配方，將原本能夠被客製化的「洋葱」入味，此舉竟惹怒了廣大的美國人，讓美國消費者引用1980年代可口可樂更改配方一事，在推特上大喊：「美國人不喜歡改變」，有人為此感到失望至極，表示將會因大麥克加了洋葱，而改去漢堡王或溫蒂漢堡。

根據TORONTO STAR報導，美國消費者崩潰怒指，其實無法接受看著洋葱和牛肉一起在烤架上出現，認為將原本能夠被客製化的小洋葱變成摻在肉餅內的烤洋葱，並非明智之舉。美國網友透過推特反映此事：「如果你認為那些洋蔥是我吃你的漢堡的唯一原因，請不要更改它們。但如果你這樣做，我就走了！」

但麥當勞認為，加入洋葱末會使牛肉餅更提味、更好吃，因此選擇將肉餅還在烤架上時，透過炙燒將切碎的白洋蔥焦糖化在牛肉餅上。

麥當勞還表示並非第一次嚐試更配方，已陸續在加拿大、澳洲、比利時等地，都推出了直接加入洋葱的大麥克，並且獲得好評，無奈此舉在美國並不埋單，不少美國人表示，麥當勞直接把味道加進去漢堡肉裡，無疑是剝奪了消費者的選擇權，不少鐵粉崩潰怒喊抵制，有人甚至直接飆罵烤洋葱是「垃圾」。

除了直接加進洋葱的新配方外，麥當勞在美國市場也陸續作了諸多改變，包括巨無霸漢堡、McDouble、經典芝士漢堡、雙層芝士漢堡和一般漢堡。都改用更軟的麵包，能夠被融化的乳酪，以及更多的大麥克醬。

英國每日郵報報導，部分美國顧客對麥當勞如何更改配方表示不關心，他們則是指稱在美國擁有1.4萬分店的麥當勞，從未提供給消費者更健康的選擇，或更美味的牛肉。

麥當勞 大麥克

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