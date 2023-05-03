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和「她」一起共享旅行時光！RIMOWA、TUMI新配色行李裝備讓人秒心動

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TUMI經典的19 Degree行李箱，外層和內部皆經過抗菌處理，並搭配集成鎖、堅固的X-Brace45手柄、嵌入式雙排萬向輪。圖／TUMI提供
TUMI經典的19 Degree行李箱，外層和內部皆經過抗菌處理，並搭配集成鎖、堅固的X-Brace45手柄、嵌入式雙排萬向輪。圖／TUMI提供

隨著旅行正常化，在這個母親節期間，你是否打算跟媽媽一同外出走走呢？適時更新行李裝備，也讓旅途記憶更鮮明！奢侈品牌RIMOWA與TUMI近期也都紛紛上市全新配色裝備，無論是迷霧綠色、象牙白都呼應了夏季氛圍，搭配實用款式，讓人秒心動。

像是RIMOWA旗下，受到最多消費者支持的Essential Lite系列，就推出全新Ivory象牙色行李箱，受到矚目。 這系列是RIMOWA最輕盈的產品之一，採用全新內部設計，包括帶有拉鍊的網狀隔層，可在運輸過程中使包裝好的物品不輕易移動。此外，為避免網狀拉鍊隔層因對向拉開時相互交疊，RIMOWA貼心而細膩地的將拉鍊開口方向顛倒，優化收納體驗。同時，提箱身內還有一個帶拉鍊的小內袋以妥善收納貼身小物，供更多的收納空間。除了新配色行李箱，這季RIMOWA叫好又叫座的Personal Cross-body硬殼斜背包，也呈現了亮眼的覆盆子色。這與深受喜愛的Essential系列行李箱相同，以經典的溝槽式設計及聚碳酸酯製成，白色外殼配上覆盆子色的皮革織帶，可輕鬆以手拿方式呈現俐落造型。內裡採用全粒面皮革製成，有兩個開放式間隔、一個拉鍊間隔及三個卡片夾，妥當收納隨身物品。

RIMOWA旗下受到最多消費者支持的Essential Lite系列，推出全新Ivory象牙色行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA旗下受到最多消費者支持的Essential Lite系列，推出全新Ivory象牙色行李箱。圖／RIMOWA提供

TUMI經典的19 Degree行李箱，不只有金屬款，同樣備有輕巧好用的回收塑料版本，並在這季提供丁香紫、珊瑚紅或是迷霧綠色，使人眼睛為之一亮。值得一提的是，箱身的外層和內部皆經過抗菌處理，並搭配集成鎖、堅固的X-Brace45手柄、嵌入式雙排萬向輪；登機箱款式還附有USB插槽讓旅行時手機電力不中斷。而受到女性消費者愛戴的Voyageur系列包款，同樣推出丁香紫和迷霧綠配色，而且還搭配了全新設計和實用功能，讓想同時兼顧專業與時尚的使用者有更多選擇。

TUMI受到女性消費者愛戴的Voyageur系列包款，同樣推出丁香紫和迷霧綠配色。圖／TUMI提供
TUMI受到女性消費者愛戴的Voyageur系列包款，同樣推出丁香紫和迷霧綠配色。圖／TUMI提供

TUMI經典的19 Degree行李箱，這季提供丁香紫、珊瑚紅或是迷霧綠色，使人眼睛為之一亮。圖／TUMI提供
TUMI經典的19 Degree行李箱，這季提供丁香紫、珊瑚紅或是迷霧綠色，使人眼睛為之一亮。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree長途可擴展旅行箱。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree長途可擴展旅行箱。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur系列VALETTA托特包，18,800元。圖／TUMI提供
TUMI Voyageur系列VALETTA托特包，18,800元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree可擴展登機箱。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree可擴展登機箱。圖／TUMI提供

RIMOWA Essential Lite系列Check-In L Ivory象牙色行李箱，28,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential Lite系列Check-In L Ivory象牙色行李箱，28,500元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Personal Cross-body Raspberry覆盆子中性硬殼斜揹袋，44,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal Cross-body Raspberry覆盆子中性硬殼斜揹袋，44,700元。圖／RIMOWA提供

TUMI 19 Degree短途可擴展旅行箱。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree短途可擴展旅行箱。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur系列PERSIA斜背包，8,800元。圖／TUMI提供
TUMI Voyageur系列PERSIA斜背包，8,800元。圖／TUMI提供

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