全家便利商店推6款「南九州美食」！期間限定「日式雞肉飯飯糰、南蠻炸雞三色便當」必嘗

疫情解封帶動出國旅遊潮，日本成為最受台灣人歡迎的旅遊勝地，甚至出現日本入境排隊5個小時以上狀況。今年適逢台灣全家便利商店35週年及日本南九州全家便利商店30週年，台、日全家便利商店合作交流推出週年慶系列美食大賞，將雙方最道地美食透過食譜食材與製程技術交流，開發期間限定鮮食品項，重現彼此道地專屬美味，讓兩地消費者不用出國也可體驗最道地的異國美食。

歡慶台灣全家便利商店35週年與日本南九州全家便利商店30週年慶，台、日兩地全家便利商店攜手推出超商首見雙強聯名，分別以兩地最具代表性的鮮食明星商品做為開發靈感，神還原彼此的正宗風味。台灣全家便利商店即日起至5月30日陸續推出6款南九州美食大賞鮮食，首推在日本全家便利商店超熱銷的「日式雞肉飯飯糰」，以南九州大眾美食雞肉飯製成飯糰，跳脫以往既定的飯糰口味，別具一番風味，售價42元；5月10日開賣的「味噌豬飯糰」，以日本進口八丁味噌拌豬絞肉入餡展現濃郁風味，售價35元。

「南蠻炸雞三色便當」是日本的國民美食，以雞蛋、雞魯肉、唐揚雞等3種雞肉食材搭配酸甜南蠻醬，並以白飯及義大利麵雙主食帶來飽足感與多變風味，再佐以日式塔塔醬，給消費者味蕾新體驗，售價109元。

麵類與甜點則推出涼麵「芝麻鰹魚露烏龍麵」，以濃郁芝麻鰹魚醬汁搭配日本進口天婦羅粒，呈現道地日式風味，售價85元；「和風涓絲冷麵」使用日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵，售價55元；minimore甜點「抹茶舒芙蕾蛋糕」是使用100%鹿兒島抹茶粉製成的抹茶起司蛋糕，濃郁茶味餘韻留香，售價52元。即日起至5月30日購買南九州系列商品搭配原萃25元系列還可省10元。

不僅全家便利商店實體店舖販售南九州鮮食，同時也於線上渠道「全家行動購」直輸導入近30款日本風商品，包含被網友喻為日本便利商店必買、源自南九州鹿兒島的冰品品牌「南國白熊」冰淇淋、刨冰與雪糕等，另還有多款具日本特色的泡麵、零食餅乾等，售完為止。