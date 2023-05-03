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全家便利商店推6款「南九州美食」！期間限定「日式雞肉飯飯糰、南蠻炸雞三色便當」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至5月30日陸續推出6款南九州美食，包含日式雞肉飯飯糰、味噌豬飯糰、南蠻炸雞三色便當、芝麻鰹魚露烏龍麵、和風涓絲冷麵、抹茶舒芙蕾蛋糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月30日陸續推出6款南九州美食，包含日式雞肉飯飯糰、味噌豬飯糰、南蠻炸雞三色便當、芝麻鰹魚露烏龍麵、和風涓絲冷麵、抹茶舒芙蕾蛋糕。圖／全家便利商店提供

疫情解封帶動出國旅遊潮，日本成為最受台灣人歡迎的旅遊勝地，甚至出現日本入境排隊5個小時以上狀況。今年適逢台灣全家便利商店35週年及日本南九州全家便利商店30週年，台、日全家便利商店合作交流推出週年慶系列美食大賞，將雙方最道地美食透過食譜食材與製程技術交流，開發期間限定鮮食品項，重現彼此道地專屬美味，讓兩地消費者不用出國也可體驗最道地的異國美食。

歡慶台灣全家便利商店35週年與日本南九州全家便利商店30週年慶，台、日兩地全家便利商店攜手推出超商首見雙強聯名，分別以兩地最具代表性的鮮食明星商品做為開發靈感，神還原彼此的正宗風味。台灣全家便利商店即日起至5月30日陸續推出6款南九州美食大賞鮮食，首推在日本全家便利商店超熱銷的「日式雞肉飯飯糰」，以南九州大眾美食雞肉飯製成飯糰，跳脫以往既定的飯糰口味，別具一番風味，售價42元；5月10日開賣的「味噌豬飯糰」，以日本進口八丁味噌拌豬絞肉入餡展現濃郁風味，售價35元。

「南蠻炸雞三色便當」是日本的國民美食，以雞蛋、雞魯肉、唐揚雞等3種雞肉食材搭配酸甜南蠻醬，並以白飯及義大利麵雙主食帶來飽足感與多變風味，再佐以日式塔塔醬，給消費者味蕾新體驗，售價109元。

麵類與甜點則推出涼麵「芝麻鰹魚露烏龍麵」，以濃郁芝麻鰹魚醬汁搭配日本進口天婦羅粒，呈現道地日式風味，售價85元；「和風涓絲冷麵」使用日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵，售價55元；minimore甜點「抹茶舒芙蕾蛋糕」是使用100%鹿兒島抹茶粉製成的抹茶起司蛋糕，濃郁茶味餘韻留香，售價52元。即日起至5月30日購買南九州系列商品搭配原萃25元系列還可省10元。

不僅全家便利商店實體店舖販售南九州鮮食，同時也於線上渠道「全家行動購」直輸導入近30款日本風商品，包含被網友喻為日本便利商店必買、源自南九州鹿兒島的冰品品牌「南國白熊」冰淇淋、刨冰與雪糕等，另還有多款具日本特色的泡麵、零食餅乾等，售完為止。

此外，5月16日起於近400間日本南九州的全家便利商店推出「台灣祭」系列鮮食商品，以台灣之光滷肉飯、炒米粉等美食為開發參考，共推出雞飯糰子、滷肉飯、台灣炒麵、台灣風味米粉、檸檬塔、香辣台灣肉排等6款鮮食，更導入多款具台灣特色的經典商品，包含担仔米粉、鳳梨酥、台灣烏龍茶等。

全家便利商店推出期間限定「日式雞肉飯飯糰」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「日式雞肉飯飯糰」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「和風涓絲冷麵」，售價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「和風涓絲冷麵」，售價55元。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城日本美食特賞推出「南國白熊冰淇淋」，共有芒果、水果兩種口味，每盒特價109元（原價139元），售完為止。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城日本美食特賞推出「南國白熊冰淇淋」，共有芒果、水果兩種口味，每盒特價109元（原價139元），售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「芝麻鰹魚露烏龍麵」呈現道地日式風味，「和風涓絲冷麵」則使用日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「芝麻鰹魚露烏龍麵」呈現道地日式風味，「和風涓絲冷麵」則使用日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「南蠻炸雞三色便當」，是日本的國民美食，以雞蛋、雞魯肉、唐揚雞三種雞肉食材搭配酸甜南蠻醬。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「南蠻炸雞三色便當」，是日本的國民美食，以雞蛋、雞魯肉、唐揚雞三種雞肉食材搭配酸甜南蠻醬。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「日式雞肉飯飯糰」，以南九州大眾美食雞肉飯製成飯糰；另有「味噌豬飯糰」（5月10日開賣），以日本進口八丁味噌拌豬絞肉入餡展現濃郁風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「日式雞肉飯飯糰」，以南九州大眾美食雞肉飯製成飯糰；另有「味噌豬飯糰」（5月10日開賣），以日本進口八丁味噌拌豬絞肉入餡展現濃郁風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「南蠻炸雞三色便當」，售價109元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「南蠻炸雞三色便當」，售價109元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「芝麻鰹魚露烏龍麵」，售價85元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「芝麻鰹魚露烏龍麵」，售價85元。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城推出國際線美食專區，販售近30款從日本直輸台灣的特色商品，售完為止。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城推出國際線美食專區，販售近30款從日本直輸台灣的特色商品，售完為止。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城日本美食特賞推出「南國白熊刨冰」，共有煉乳、芒果兩種口味，每盒特價59元（原價79元），售完為止。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」線上商城日本美食特賞推出「南國白熊刨冰」，共有煉乳、芒果兩種口味，每盒特價59元（原價79元），售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「抹茶舒芙蕾蛋糕」，售價52元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出期間限定「抹茶舒芙蕾蛋糕」，售價52元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月10日起推出期間限定「味噌豬飯糰」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月10日起推出期間限定「味噌豬飯糰」，售價35元。圖／全家便利商店提供

日本 便利商店 美食

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