搬新家「國賓感」創造高回流率！國賓中餐廳推新創菜

台北國賓大飯店危老改建進行中，館內的A CUT牛排館與國賓粵菜廳、國賓川菜廳去年搬遷至台北市遼寧街富邦遼寧大樓，搬遷新址半年，首度推出新創菜餚，川粵合併的中餐廳由行政總主廚林建龍與主廚徐鳳欽聯手率領團隊，演繹出8道驚艷味蕾的春季美饌。

●VIP通道揭密

遼寧大樓新址，有一條國賓VIP專用的秘密通道，其實也是為開車族特設的「車道區飯店式迎貴通道」，羽毛水晶大吊燈氣派輝煌，左右兩側牆面放置原本飯店蒐藏的珍貴畫作及藝術品，台北國賓餐飲部副總經理陳碧蘭說，「就是要讓人一進門就有回到國賓大飯店的熟悉感」，走道深處還有國賓廳匾額及一對石獅子，十足國賓感。

為延續國賓風格，不只通道有熟悉感，團隊也花費極大心力將將餐廳內的畫作、地毯，甚至醬料碗碟等都細細包裝，新址重現。餐飲部協理吳孟蒼笑說，圓形大桌也是這樣拆除、搬遷再重組，許多老物件搬新家比全新購建還要花錢。

將國賓粵菜、川菜兩廳合併為「國賓中餐廳」，主餐區以藍紅色方格地毯、搭配飯店原有的「夜宴圖」，包廂沿用「百馬廳」、「孔雀廳」之名、牆上也是熟悉的百馬圖、孔雀圖；過去婚宴場地「樓外樓」則變身獨立式宴會空間，可容納約12桌中西式婚宴，或60至70人的會議。

●新菜單亮相

因為熟悉的人事物與口感風味，悉數原樣搬遷，新址也出現不少老面孔。陳碧蘭說，營運至今，老客人占營收比約六成。

春夏時節，也首度推出新創菜餚，像是復刻港點「荔茸帶子」的「荔茸酥松露干貝」，第一層是酥油的酥脆、第二層有芋泥的綿密、第三層則是干貝的鮮嫩，再佐以黑松露炒出鹹鮮的黑松露醬，小巧渾圓的造型、滋味層層豐富，美妙無比。

一道菜可嘗到兩種美味的「豉汁煎釀雙寶」，總主廚林建龍將草蝦加入花枝打至出膠，再鑲進薄皮多水的長茄及脆滑的羊肚菌，經煎、炸至金黃後，與客家黑豆豉、陳皮炒製成的豉汁小火煨燜，豉汁獨特的鹹香包裹軟滑的鑲茄子軟滑Q彈，而有著薄皮的羊肚菌經小火慢煎後，鹹鮮中透著鑊氣焦香。

川菜也延續國賓風味，例如捨棄重口的麻辣，以藤椒味型為主的「藤椒牛百頁」，將脆韌的毛肚川燙後佐以主廚徐鳳欽醃泡的薑條與醋蒜，再將清爽的雞湯與辣椒、鮮花椒炒製後淋上，用新派川菜手法演繹鮮、脆、爽、韌。

因應5月母親月，即日起至5月31日也有「寵愛媽咪團圓餐」，8道菜6人份12,000元，從開胃小品的玫瑰油雞、明爐燒鴨、糊臘山竹筍、特色蘿蔔糕、藤椒牛百頁、涼拌干絲六種招牌開胃的小碟，以及「蘋果雪耳煲土雞」、「東坡肉燜鮑魚」、「清蒸藍瓜子斑」、「牛肝菌綜合時蔬」及「豉油皇中蝦焗麵」等，道道招牌經典。同步提供外帶餐點、8道菜6人份8,800元。

●台北國賓大飯店 / 國賓中餐廳

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

訂位專線：02-2100-2100轉2383、2385

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

國賓VIP通道，天花板以羽毛大吊燈妝點氣派輝煌，兩側是飯店蒐藏的珍貴畫作及藝術品。圖／國賓提供