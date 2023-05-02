暑假團費出爐！韓國、東南亞小漲 歐美最高漲50%
疫情解封，即將迎來暑假旺季，但國際航班尚未全面恢復、油價上漲、缺工與國際通膨等因素，各線團體旅遊與疫情前相較，皆有不同幅度的漲幅，其中以歐美線漲幅最大，國人喜愛的日本約漲三成。
據可樂旅遊觀察，目前長程線歐洲、美加線的團體費用，團費漲幅與疫情前相較約漲三至四成；國人最愛的日本，團費較疫情前上漲約三成；韓國線則因航班恢復速度較快、票價較有競爭力，目前團費已接近疫前。此外，東南亞線團費與疫情前相較，漲幅較小，約一至兩成，主要反映在交通與住宿等固定成本增加。
易飛網分析，韓國暑假團費相較目前漲幅約三成，落在15,900元起，售價較其他國家相對親民，且親子元素豐富，目前銷售約六成。且韓國目前已恢復免簽，隨著各航空公司航班恢復，下半年旅遊復甦程度有望超越疫情前。
國人最愛的日本，暑假機票、飯店皆漲，易飛網選擇壓低利潤，整體團費漲幅約一至三成，目前暑假行程詢問度非常高，多數旅客會等到旅展或其他優惠釋出再報名。日本於上周起開放免疫苗證明，加上疫後有許多招待團正陸續規畫中，需求提升、售價也可能跟著拉高。
易飛網的越南線，暑假團體旅遊費用較平日團費增加約兩至三成，其中以中越峴港最熱門，還有航空公司將在暑假期間加開航班，目前銷售已達六成，但因七至八月為中南半島最熱的季節，均溫達40度，也會影響旅人前往的意願。菲律賓因旅遊人潮尚未恢復，暑假團費漲幅僅一成；長灘島及巴拉望等海島行程銷售約四成，旅遊熱度還在逐漸回溫中；泰國暑假團體旅遊費用漲幅約一成，不過預估六月初航空公司有降票價可能。
業者也預估，隨著越來越多航線開航，下半年東南亞各線旅遊熱度將逐漸回穩，包含富國島、長灘島、巴拉望、宿霧、吳哥窟及沙巴等，甚至泰國團體客都將回流。
旅行業品質保障協會表示，疫後全球都有缺工、通膨問題，加上俄烏戰爭造成原物料大漲，在此環境下，日本成本大約上揚30%、台灣10%、歐美漲幅最高達40~50%，也因此帶動團費上揚，「疫後出國確實費用較高，要等到運量恢復才有可能緩解」。根據國際航空運輸協會報告指出，全球運量大約在2025年恢復，因此旅遊團費可能要到2025年才有機會恢復到疫前的水準。
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