影／宋慧喬登時尚奧斯卡15秒影片仙出新高度 現場零死角

大都會藝術博物館服裝學院將於2023年春季特展「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」並於紐約當地時間5月1日舉辦號稱「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。由於傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前曾在FENDI擔任創意總監的54年，是塑造 FENDI 品牌發展歷史的關鍵人物，品牌大使、女星宋慧喬也特地出席，引起轟動。

宋慧喬身穿當今創意總監Kim Jones設計的FENDI 2023春夏高級訂製服。充滿浪漫感的 A 字形長裙採用1990年代的極簡設計風格，融合傳統的高級訂製服技術與無比精緻的現代優雅。Kim Jones的2023春夏高級訂製服系列以女性睡裙為主題，展現出浪漫精緻又不失酷勁的女性形象。FENDI 透過細褶工藝與精緻蕾絲對真絲綢緞重新加工，運用體量感和透明感的設計手法，營造出飄逸廓形，也向傳奇設計師卡爾拉格斐致敬。