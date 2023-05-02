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IKEA首推港式冰火菠蘿油 加碼彩虹香蕉冰淇淋太甜美

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA推出港式冰火菠蘿油、彩虹香蕉冰淇淋。圖／IKEA提供
IKEA推出港式冰火菠蘿油、彩虹香蕉冰淇淋。圖／IKEA提供

看準國境開放，大家都可以飛出國，IKEA推出多款異國美食，其中最讓網友期待的，就是香港美食冰火菠蘿油，也是首度販售，另外還有紐約風格的曼哈頓牛排、日式的白蝦沙拉佐胡麻醬，以及採用台灣本產香蕉製作成的彩虹香蕉冰淇淋，讓大家用味蕾去旅行。

香港最風靡的食物，首推冰火菠蘿油，IKEA此次推出金黃酥脆的菠蘿麵包，中間夾著一片冰涼厚切奶油片，咬下去的同時，濃烈奶香滿溢在嘴中，令人難以忘懷，即日起至5月底限定推出，單個售價45元，3個特價100元。

而大家都愛的冰淇淋，IKEA推出限定的彩虹香蕉霜淇淋，使用台灣在地產香蕉作為基底，口感絲滑綿密，撒上五彩繽紛的巧克力米，呈現出香蕉搭配巧克力。

來自美國紐約風格的曼哈頓牛排，使用牛前腰脊中肉質最好的部位，搭配的紅酒醬汁，以牛油慢火培炒牛肉、洋蔥、紅蘿蔔、蒜等蔬菜，再添加大量的紅酒、法式紅醬、完熟蕃茄及巴沙米可醋等物料，一吃就難忘。

日式的白蝦沙拉佐胡麻醬，白蝦獲得ASC水產養殖認證，搭配新鮮的生菜及嚴選裙帶菜製成的海帶芽，佐濃郁芝麻香氣的日式胡麻醬，適合當成前菜。

另外推出烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬，外酥內嫩的雞腿排，搭配辣味雙椒醬與義大利麵，吃得很過癮，原價220元、5月底前卡友價199元。

IKEA白蝦沙拉佐胡麻醬／149元。圖／IKEA提供
IKEA白蝦沙拉佐胡麻醬／149元。圖／IKEA提供
IKEA曼哈頓牛排／429元。圖／IKEA提供
IKEA曼哈頓牛排／429元。圖／IKEA提供
IKEA烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬／原價220元，5月底前卡友特價199元。圖／IKEA提供
IKEA烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬／原價220元，5月底前卡友特價199元。圖／IKEA提供

IKEA 冰淇淋 香蕉

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