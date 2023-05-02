比酸民留言還酸！臺虎酸系啤酒下戰帖：不服來喝

受夠了批踢踢上的炎上黑特，以及生活與職場中的酸言酸語？臺虎精釀的「再酸也莓檸酸」、「臺式檸檬沙瓦」，號稱「比酸民留言還酸」，讓你用前所未有的爽勁酸度，一掃你積攢許久的負能量。

「再酸也莓檸酸」結合檸檬與大量覆盆子果泥，交織出令人難以忘懷的酸甜滋味，馥郁莓果加檸檬的猛烈酸勁，將狠狠地沖進你的舌根最深處，再一路酸向胃袋，爽到令人皺起眉頭、嘴巴扭曲。

在酒標設計上，「再酸也莓檸酸」採用大膽鮮明的搶眼螢光桃紅、綠配色，呼應了黃檸檬與莓果調性；漫畫風格結合經典迷因梗圖「女人吼貓」的超吸睛酒罐，不同的是貓咪桌上沙拉，被換成了「再酸也莓檸酸」啤酒，令人會心一笑。

愛好者們千呼萬喚、敲碗敲不停的「臺式檸檬沙瓦」，也正式回歸。選用產地直送的屏東九如檸檬，結合天然發酵的高酒精濃度，凸顯檸檬本身具備的草本氣息與花香，鎖住最鮮嫩的飽滿果感，成為最道地的台灣味。

「再酸也莓檸酸」已陸續在全臺 7-Eleven 上市，「臺式檸檬沙瓦」也於全家便利商店熱賣中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康