比酸民留言還酸！臺虎酸系啤酒下戰帖：不服來喝
受夠了批踢踢上的炎上黑特，以及生活與職場中的酸言酸語？臺虎精釀的「再酸也莓檸酸」、「臺式檸檬沙瓦」，號稱「比酸民留言還酸」，讓你用前所未有的爽勁酸度，一掃你積攢許久的負能量。
「再酸也莓檸酸」結合檸檬與大量覆盆子果泥，交織出令人難以忘懷的酸甜滋味，馥郁莓果加檸檬的猛烈酸勁，將狠狠地沖進你的舌根最深處，再一路酸向胃袋，爽到令人皺起眉頭、嘴巴扭曲。
在酒標設計上，「再酸也莓檸酸」採用大膽鮮明的搶眼螢光桃紅、綠配色，呼應了黃檸檬與莓果調性；漫畫風格結合經典迷因梗圖「女人吼貓」的超吸睛酒罐，不同的是貓咪桌上沙拉，被換成了「再酸也莓檸酸」啤酒，令人會心一笑。
愛好者們千呼萬喚、敲碗敲不停的「臺式檸檬沙瓦」，也正式回歸。選用產地直送的屏東九如檸檬，結合天然發酵的高酒精濃度，凸顯檸檬本身具備的草本氣息與花香，鎖住最鮮嫩的飽滿果感，成為最道地的台灣味。
「再酸也莓檸酸」已陸續在全臺 7-Eleven 上市，「臺式檸檬沙瓦」也於全家便利商店熱賣中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言