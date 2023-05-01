快訊

MLB／張育成受傷後哭了 坦言這一傷是時機不好的重挫

不忍了！大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：檢察官羅織入罪

逐條審查原民健康法草案 委員轟3因素恐致法案被冷凍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美國麥當勞宣布自4月27日起推出「大麥克醬」，上市期間購買任何麥克雞塊都會免費附贈。圖／摘自麥當勞IG。
美國麥當勞宣布自4月27日起推出「大麥克醬」，上市期間購買任何麥克雞塊都會免費附贈。圖／摘自麥當勞IG。

速食業龍頭麥當勞美國市場宣布，自4月27日起限時推出號稱是麥當勞50年最高機密的「大麥克醬」，可以用來搭配麥克雞塊、漢堡、麥香魚等，粉絲不但可以在APP結帳時加購「大麥克醬」，上市期間購買任何麥克雞塊都會免費附贈。

麥當勞大麥克全球狂銷逾50年，從美國總統到素人都是鐵粉，經濟學家甚至還創造出「大麥克指數」，作為經濟觀察指標之一。大麥克最精華的靈魂所在，便是獨門秘製的「大麥克醬」，過去從未作為商品獨立銷售。

麥當勞大麥克自1968年推出以來，已有55年歷史，「大麥克醬」歷經多次調整後，2004年決定改回1968年的創始配方，之後就沒再更動，一直延續至今，成為許多大麥克鐵粉的心頭好。

美國麥當勞在新聞稿中表示，這次限時限量供應「大麥克醬」，是因為年來不少粉絲在購買大麥克時，會要求多加一份「大麥克醬」，甚至有粉絲在請願網站「Change.org」發起連署書，要求麥當勞每一種漢堡都能搭配「大麥克醬」。

其實美國麥當勞曾在2017年送出1萬瓶「大麥克醬」，當時甚至在eBay喊出一萬美金（約合新台幣30萬元）天價。這次以復古藍白包裝上市的「大麥克醬」，同樣在網路引爆熱潮；讓台灣粉絲也開始敲碗期待，可以跟美國市場一樣早日實現「大麥克醬」自由。

麥當勞於美國市場宣布「大麥克醬」自4月27日起，限時開賣。圖／摘自麥當勞IG。
麥當勞於美國市場宣布「大麥克醬」自4月27日起，限時開賣。圖／摘自麥當勞IG。
麥當勞大麥克全球狂銷55年，從美國總統到素人都是鐵粉。圖／摘自麥當勞官網。
麥當勞大麥克全球狂銷55年，從美國總統到素人都是鐵粉。圖／摘自麥當勞官網。
麥當勞麥克雞塊與糖醋醬的經典組合，現在面臨「大麥克醬」來爭寵。圖／麥當勞提供
麥當勞麥克雞塊與糖醋醬的經典組合，現在面臨「大麥克醬」來爭寵。圖／麥當勞提供

大麥克 麥當勞 美國

延伸閱讀

麥當勞麥香魚由來竟是「這天」不能吃肉！ 產品推出背後原因曝光

他訝異朋友到丹丹不點漢堡 眾人見品項點名這一樣：滿分

消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

麥當勞吃一半遇2小孩拍桌佔位喊「快給我滾」 家長這句話網友更怒

相關新聞

麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

速食業龍頭麥當勞在美國市場宣布，自4月27日起限時推出號稱是麥當勞50年最高機密的「大麥克醬」，可以用來搭配麥克雞塊、漢...

走跳世界／初秋紐西蘭 4大必去景點

選在初秋造訪紐西蘭，是最恰當的天氣，經歷過疫情，紐西蘭的藍天依舊，微涼的風吹拂，空氣中都能嗅吸到青草香味，被譽為南半球最...

訪恆春 享受溫泉Villa

跟著有行旅入住恆春豪華溫泉Villa，到國家重要保育濕地「東源水上草原」及佔地一二八公頃的自然公園，欣賞國寶級...

獲「米其林指南」新入選肯定 「香色」春季新菜登場

「米其林指南」每月公布新入選餐廳，一但獲選入列，未來可能獲得星級等其他肯定，成為摘星潛力股。甫獲「米其林指南」新入選、座...

麗晶精品「媽的多重禮物」 精品、美食、住宿都搞定

各大百貨正熱烈展開母親節檔期，麗晶精品同樣展開母親節回饋，活動期間單日消費滿5萬送2,500元精品現金禮券，或是4,00...

1680元享8道輕奢Fine Dining！微風自營Ivy Garden開幕

籌備4年、由微風集團打造的全新餐飲品牌Ivy Garden，進駐微風廣場7樓，日前已進入試營運，預定5月1日正式開幕。餐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦