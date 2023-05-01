麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

速食業龍頭麥當勞在美國市場宣布，自4月27日起限時推出號稱是麥當勞50年最高機密的「大麥克醬」，可以用來搭配麥克雞塊、漢堡、麥香魚等，粉絲不但可以在APP結帳時加購「大麥克醬」，上市期間購買任何麥克雞塊都會免費附贈。

麥當勞大麥克全球狂銷逾50年，從美國總統到素人都是鐵粉，經濟學家甚至還創造出「大麥克指數」，作為經濟觀察指標之一。大麥克最精華的靈魂所在，便是獨門秘製的「大麥克醬」，過去從未作為商品獨立銷售。

麥當勞大麥克自1968年推出以來，已有55年歷史，「大麥克醬」歷經多次調整後，2004年決定改回1968年的創始配方，之後就沒再更動，一直延續至今，成為許多大麥克鐵粉的心頭好。

美國麥當勞在新聞稿中表示，這次限時限量供應「大麥克醬」，是因為年來不少粉絲在購買大麥克時，會要求多加一份「大麥克醬」，甚至有粉絲在請願網站「Change.org」發起連署書，要求麥當勞每一種漢堡都能搭配「大麥克醬」。