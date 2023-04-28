超敬業人夫男神！范少勳牛奶肌讓人羨慕 探班送保養品

新生代男神、又是人夫與人父的范少勳，最近將有新劇即將上映，雖然已經身為爸爸了，但是范少勳看起來依舊年輕帥氣，且拍戲時，都讓人很羨慕他的牛奶肌膚，不僅毛孔小，即使熬夜拍戲都看不出來氣色差。

而范少勳主演，林暐恆（阿Ken）執導的新劇「X！又是星期一」，日前順利殺青，范少勳也親自探班，身為敬業男神，送上自己擔任品牌大使的保養品，讓劇組每個人都可以找回青春肌膚。

d program敏感話題邀來范少勳擔任品牌大使，其中獨特成分美肌益生元，可以平衡肌膚微生態，強健屏障，解決敏弱肌困擾，這次范少勳送上均衡益生化妝水&乳液，讓劇組團隊可以保濕補水。