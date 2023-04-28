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超敬業人夫男神！范少勳牛奶肌讓人羨慕 探班送保養品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供
超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供

新生代男神、又是人夫與人父的范少勳，最近將有新劇即將上映，雖然已經身為爸爸了，但是范少勳看起來依舊年輕帥氣，且拍戲時，都讓人很羨慕他的牛奶肌膚，不僅毛孔小，即使熬夜拍戲都看不出來氣色差。

而范少勳主演，林暐恆（阿Ken）執導的新劇「X！又是星期一」，日前順利殺青，范少勳也親自探班，身為敬業男神，送上自己擔任品牌大使的保養品，讓劇組每個人都可以找回青春肌膚。

d program敏感話題邀來范少勳擔任品牌大使，其中獨特成分美肌益生元，可以平衡肌膚微生態，強健屏障，解決敏弱肌困擾，這次范少勳送上均衡益生化妝水&乳液，讓劇組團隊可以保濕補水。

他也透露，每次拍戲前，都會先用化妝水濕敷5分鐘，深度保水、急救修護，再上妝後，肌膚的狀況更好，也不用擔心肌膚太乾，還能持續保濕。

超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供
超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供
超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供
超敬業男神范少勳，到劇組探班不忘送上自己代言的保養品。圖／d program敏感話題提供

品牌 爸爸 團隊

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