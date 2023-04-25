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堆出肉肉山！石研室「打卡送肉盤」 幾人同行送幾盤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
石研室推出「媽媽同行，打卡送肉盤」的優惠方案。圖／石研室提供
石研室推出「媽媽同行，打卡送肉盤」的優惠方案。圖／石研室提供

主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」為慶祝母親節到來，即日起推出限時優惠活動，只要帶媽媽同行用餐並打卡，就招待「牛五花肉盤」或「梅花豬肉盤」，幾個人同行就送幾份。至於三澧集團旗下的「BELLINI Pasta Pasta」、「MOLINO」也因應母親節，推出4人分享套餐，還有「無花果杏仁塔」應景開賣。

2016年成立至今的石研室，目前全台共有5間門市，主打將經典台灣料理經爆炒後化身為火鍋湯頭，帶來特殊的風味體驗，包括有六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋等不同選擇。為慶祝母親節，即日起至5月14日期間，凡帶媽媽至門市用餐並打卡，就招待100公克的「牛五花肉盤」或「梅花豬肉盤」，幾個人同行就送幾份，為媽媽與全家人們加菜。

三澧餐飲集團旗下的東京風義式料理「BELLINI Pasta Pasta」自4月29日至5月14日推出「啾媽咪・龍蝦饗宴」，內含龍蝦松露海鮮鍋/香濃起司燉飯、松露菌菇起司比薩、BBQ豬肋排番茄麵等多道餐點，適合4人共享，每套3,380元。同集團的「MOLINO」手工義大利麵工場則推出「啾愛你 酥煎美國Prime嫩肩牛」套餐，主打酥煎美國嫩肩牛排、人氣酥炸分享盤、燻鮭魚起司野菇比薩等多道餐點，適合4人品嚐，每套3,380元。除此之外，三澧今年也以老奶奶的秘密食譜為靈感，推出母親節蛋糕「無花果杏仁塔」，現已開放預購，7吋售價1,100元。

三澧餐飲集團推出「無花果杏仁塔」母親節蛋糕，7吋售價1,100元。圖／三澧餐飲提供
三澧餐飲集團推出「無花果杏仁塔」母親節蛋糕，7吋售價1,100元。圖／三澧餐飲提供
BELLINI Pasta Pasta「啾媽咪・龍蝦饗宴」，每套3,380元。圖／三澧餐飲提供
BELLINI Pasta Pasta「啾媽咪・龍蝦饗宴」，每套3,380元。圖／三澧餐飲提供
「MOLINO」手工義大利麵工場推出「啾愛你 酥煎美國Prime嫩肩牛」套餐，每套3,380元。圖／三澧餐飲提供
「MOLINO」手工義大利麵工場推出「啾愛你 酥煎美國Prime嫩肩牛」套餐，每套3,380元。圖／三澧餐飲提供

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