堆出肉肉山！石研室「打卡送肉盤」 幾人同行送幾盤

主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」為慶祝母親節到來，即日起推出限時優惠活動，只要帶媽媽同行用餐並打卡，就招待「牛五花肉盤」或「梅花豬肉盤」，幾個人同行就送幾份。至於三澧集團旗下的「BELLINI Pasta Pasta」、「MOLINO」也因應母親節，推出4人分享套餐，還有「無花果杏仁塔」應景開賣。

2016年成立至今的石研室，目前全台共有5間門市，主打將經典台灣料理經爆炒後化身為火鍋湯頭，帶來特殊的風味體驗，包括有六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋等不同選擇。為慶祝母親節，即日起至5月14日期間，凡帶媽媽至門市用餐並打卡，就招待100公克的「牛五花肉盤」或「梅花豬肉盤」，幾個人同行就送幾份，為媽媽與全家人們加菜。