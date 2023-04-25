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免費送拉拉熊杯套！藏壽司旗艦店外型曝光　2甜點開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司推出「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」兩款新品，每盤40元。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」兩款新品，每盤40元。圖／藏壽司提供

全球最大的「藏壽司全球旗艦店」日前預告即將進駐高雄，今日也推出20秒的預告宣傳。店外將透過一連串人氣商品名稱，以番付表形式呈現，打造出獨特的視覺感受。除此之外，藏壽司也宣佈自4月28日起，凡消費滿額，就可獲得「拉拉熊飲料杯套」，還有戀戀吉那草莓聖代、濃情巧克力黑磚等新品登場。

預計於5月開幕的「藏壽司全球旗艦店」，佔地達2,000坪，並延續旗艦店傳統，打造獨特的空間造型。不同於過去土藏造型街邊店，全球旗艦店外側牆以傳統字體書寫上熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等明星商品，帶來濃厚的日式氣氛，勢必也將成為民眾打卡的重點。

另外繼之前所推出的拉拉熊扭蛋後，藏壽司本次也推出「拉拉熊飲料杯套」，可以見到拉拉熊化身為毛茸茸的小兔子，萌度十足又粉嫩，而且是以合成皮革製成，更添整體質感。4月28日起，凡單筆消費滿1,200元，並按讚追蹤官方社群，就可免費兌換，送完為止。

為迎接夏日到來，藏壽司也推出「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」等兩款清爽新品，每盤均為40元。同時還有首度結合新鮮草莓醬、吉那棒與牛奶霜淇淋製成的「戀戀吉那草莓聖代」，以及質地溼潤的「濃情巧克力黑磚」，為民眾帶來甜蜜的享受。「戀戀吉那草莓聖代」每份90元，「濃情巧克力黑磚」每份40元。

濃情巧克力黑磚，每份40元。圖／藏壽司提供
濃情巧克力黑磚，每份40元。圖／藏壽司提供
藏壽司「拉拉熊飲料杯套」以合成皮革製成，更添整體質感。圖／藏壽司提供
藏壽司「拉拉熊飲料杯套」以合成皮革製成，更添整體質感。圖／藏壽司提供
「藏壽司全球旗艦店」店外將一連串人氣商品名稱，以番付表形式呈現。圖／藏壽司提供
「藏壽司全球旗艦店」店外將一連串人氣商品名稱，以番付表形式呈現。圖／藏壽司提供
戀戀吉那草莓聖代，每份90元。圖／藏壽司提供
戀戀吉那草莓聖代，每份90元。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「拉拉熊飲料杯套」，消費滿額即可免費兌換。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「拉拉熊飲料杯套」，消費滿額即可免費兌換。圖／藏壽司提供

壽司 草莓 拉拉熊

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