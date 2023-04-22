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吃到飽3大天王發「贈菜券」！壽星享頂級海陸蛋糕超狂
王品集團旗下吃到飽3大天王「和牛涮」、「嚮辣」及「肉次方」聯手發起吃貨任務，即日起至5/31下載王品瘋美食App，不分內用外帶，會員每筆消費金額滿1,500元，可獲3品牌贈菜券各1張。消費滿3筆累積最高300點瘋點數直接入袋。
5月底前到「和牛涮」、「嚮辣」及「肉次方」任一品牌單筆消費滿1,500元，結帳時出示「王品瘋美食」會員掃QR Code，能獲得3張贈菜券，包括「和牛涮」端出高檔A5和牛、「嚮辣」送極鮮海味XXL大鮑魚、「肉次方」則加碼廣島牡蠣。活動期間至品牌消費2次可賺百點瘋點數，滿3次另贈200點，累計最高能現賺300點，下次結帳直接折抵現金。
網路社群號稱最難訂位燒肉吃到飽品牌「肉次方」推限時暢飲，5/31前至門店點1500ml生啤酒，加1元就多一杯生啤保證過癮。歡慶滿兩周年，內用菜單新添多款海鮮、日式鍋物，及辛辣香私房醃肉，全新重量級外帶美味同步上線。
和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」則提供6種和牛玩味吃法，5/31前4人以上同行消費海陸頂級嚮套餐，其中一人擦紅唇用餐即招待頂級龍蝦。此外，壽星專屬生日禮澎派升級，主廚將和牛、天使紅蝦、XXL大鮑魚特製成頂級海陸蛋糕，到店慶生儀式感瞬間爆棚，好吃又好拍。
「和牛涮」5月底前平日周一至周四，下午2點進場，用餐時間延長到3小時，可以一路吃到5點，台北4家門店更加開8點晚間場。4/30前加入Line好友領券，消費滿千還可折抵120元。
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