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山中有怪獸？16米高巨獸盤據甲仙大橋多日不離開
今年的高雄甲仙芋筍節不一樣，近日甲仙大橋、貓街及甲仙國小三地有「怪獸入侵」，其中一隻最大的16米紫色裝置藝術品攀爬在甲仙大橋上，遠方就能看見。市長陳其邁今天在臉書宣傳活動，並以萌到爆炸來形容這隻「紫色怪獸」，提醒大家別忘了利用假日到甲仙參加一年一度芋筍節。
中秋節之前是甲仙芋頭與竹筍產季，為替甲仙芋頭餅行銷，固定在中秋節之前舉辦芋筍節，歷史超過20年，今年主辦單位安排巨型裝置藝術品點綴山城創造話題。
市長陳其邁指出，一年一度的甲仙芋筍節到來，近16米的超大型裝置藝術品「芋頭吼哩ōo-á Hōo-Li」攀爬在甲仙大橋上，另在貓巷及甲仙國小也有不一樣的「芋頭吼哩」，共四種造型。
除裝置藝術外，還有小小冰店長體驗，DIY活動、小農美食農特產市集。陳其邁說，歡迎來甲仙吃芋冰，買梅子、芋粿、竹筍農產品、看展覽，把美麗的甲仙回憶帶回家。
甲仙區公所指出，今年度芋筍節8月28日（日）上午10點30半至下午5點在甲仙大橋旁廣場及周邊進行，四處裝置藝術展至9月4日結束，ōo-á Hōo-Li其實是閩南語的拼音，唸起來就是芋仔吼哩、芋仔乎你、芋仔給你。
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