國旅補助上路！布袋高跟鞋教堂園區首辦實境解謎遊戲

疫情緩，觀光局國旅補助及嘉義縣政府加碼Q碰券上路，雲嘉南濱海國家風景區管理處出租民間，經營的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂海景公園園區，營造成情人打卡，新人拍婚紗及婚禮婚宴場地，假日引進嘟嘟小火車載客遊海岸，29日至8月28日，結合周邊餐旅商家景點，首辦實境解謎遊戲吸客。

主辦單位經營高跟鞋教堂園區的所羅門國際公司，與活出新人啟發行動協會合辦，實境解謎遊戲，適合6至45歲，讓孩童與家長共同解謎分享，遊戲要用手機，需要家長陪同解謎。

遊戲故事：「鞋子不見了，你暑假要去那裡玩呀？我想去一個聽說很溫馨的國家：咦？那是哪裡？就是最近很有名的歐伊斯特國呀！我們一起去玩吧！」

時間：29日至8月28日，每天上午10點到下午6點（周三休園），高跟鞋園區，票價每人100元，在高跟鞋園區承意咖啡外帶處購票，活動過程會透過現場環境，結合手機進行解謎，手機需自備網路，過程中若有任何問題，可以私訊遊戲中IG帳號或粉專「高跟鞋教堂」（紅色頭貼）詢問，成功找到鞋子重賞，遊戲結束，憑券至「承意咖啡外帶處」可獲得1次抽獎機會，有多項好禮。