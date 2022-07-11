盤點6間多到滿出來的浮誇鮭魚卵 讓大海的鮮味震撼你的味蕾

如火山爆發般的鮭魚卵，不怕你吃就怕你吃不下！

蔚稻食堂

台北市/中山區

必點招牌浮誇鮭魚卵炒飯，滿出來的鮭魚卵配上魚子醬，每一口都是滿滿的鮭魚卵，濃郁的鮮味在口中爆發，讓人吃的好過癮！（MENU美食誌Yvonne Wu提供）

隱士餐酒館The Hermit Bistro

台北市/大安區

推薦鮭魚卵給的超大方的山海匯蒸蛋，表層鋪滿阿根廷天使蝦、鮭魚卵、鮭魚片等新鮮海鮮，多層次的海味讓蒸蛋吃來更加多變！（MENU美食誌Penny Wang提供）

GYUU NIKU ステーキ專門店

台北市/信義區

（MENU美食誌Nico古璇提供）

美滿小料理

台中市/西屯區

份量不多，但卻非常精緻的美滿小料理，迷你鮭魚卵蝦丼送餐時會先送上鋪一半蝦子的丼飯，而後店員會在客人面前，一匙一匙的將鮭魚卵加入，讓人看的超級心動！（MENU美食誌Sylvia Chang提供）

一氣水產浜燒專門店

台北市/松山區

海鮮控絕不能錯過的海膽鮭魚卵丼飯，鋪滿一半的鮭魚卵和海膽，中間再擺上一顆蛋黃，海膽的甜配上鮭魚卵的鮮和蛋黃的濃郁，三者在口中完美的融合。（MENU美食誌Camille卡咪提供）

日月水台

台中市/西區

由兩位日本人開的日式居酒屋，店內充滿濃厚日本風，店家經典的鮭魚卵飯，讓滿滿的鮭魚卵覆蓋在整碗飯上，每一口都充滿海味。（MENU美食誌劉又榕提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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