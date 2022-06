不用飛日本！6款台灣限定CHOYA梅酒組合一次全收

不用飛到日本,史上最強6款台灣限定CHOYA梅酒組合,一次就能喝到!這次台灣總代理商黑松公司攜手日本蝶矢梅酒株式會社(チョーヤ梅酒株式會社),首次推出台灣限定「The CHOYA 6入小酒組」,每組建議零售價480元,其中更包括3款台灣買不到的梅酒,成為近期最夯酒組。

新品目前於各大酒專販售中,即日起至6月28日同時在7-ELEVEN ibon開放限量預購。本月品牌也特別舉辦「CHOYA梅酒月」優惠活動,凡購買指定商品,就有機會抽中這款禮盒。

首次在台灣上市的「The CHOYA 6入小酒組」,共集合了6款不同風味的The CHOYA系列梅酒。其中3款是調和熟成1至3年酸甜層次豐富的「60ml The CHOYA本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「60ml The CHOYA本格三年熟成梅酒」、調和多款熟成年份不同原酒香氣馥郁的「60ml The CHOYA紀州南高梅原酒」。

另外3款台灣買不到的酒款,分別為熟成兩年的經典風味「60ml The CHOYA熟成梅酒」、熟成兩年並添加紫蘇,香氣清爽的「60ml The CHOYA熟成紫蘇梅酒」、添加蜂王乳並熟成兩年,以及甘甜不膩口的「60ml The CHOYA熟成皇蜜梅酒」。

6月是日本梅子盛產的月份,日本蝶矢梅酒株式會社也將CHOYA入梅的日子6月11日(閏年為6月10日),訂定為「梅酒之日」,此節日更取得日本紀念日協會認定。為擴大慶祝這一天,CHOYA也特別祭出「CHOYA梅酒月」優惠活動,凡於6月1日至6月30日購買指定商品,並於活動期間內至黑松官網活動頁面,登錄購買發票序號,就有機會抽中「The CHOYA系列6入小酒組禮盒」、「CHOYA五年之宴」等特殊酒款。詳細資訊請參考活動官方網頁:https://lihi1.com/JeTw9 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康