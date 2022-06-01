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不用飛日本！6款台灣限定CHOYA梅酒組合一次全收

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
CHOYA首次在台推出「The CHOYA 6入小酒組」，一次就能喝到6種風味，每組建議零售價480元。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CHOYA首次在台推出「The CHOYA 6入小酒組」，一次就能喝到6種風味，每組建議零售價480元。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

不用飛到日本，史上最強6款台灣限定CHOYA梅酒組合，一次就能喝到！這次台灣總代理商黑松公司攜手日本蝶矢梅酒株式會社（チョーヤ梅酒株式會社），首次推出台灣限定「The CHOYA 6入小酒組」，每組建議零售價480元，其中更包括3款台灣買不到的梅酒，成為近期最夯酒組。

新品目前於各大酒專販售中，即日起至6月28日同時在7-ELEVEN ibon開放限量預購。本月品牌也特別舉辦「CHOYA梅酒月」優惠活動，凡購買指定商品，就有機會抽中這款禮盒。

首次在台灣上市的「The CHOYA 6入小酒組」，共集合了6款不同風味的The CHOYA系列梅酒。其中3款是調和熟成1至3年酸甜層次豐富的「60ml The CHOYA本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「60ml The CHOYA本格三年熟成梅酒」、調和多款熟成年份不同原酒香氣馥郁的「60ml The CHOYA紀州南高梅原酒」。

另外3款台灣買不到的酒款，分別為熟成兩年的經典風味「60ml The CHOYA熟成梅酒」、熟成兩年並添加紫蘇，香氣清爽的「60ml The CHOYA熟成紫蘇梅酒」、添加蜂王乳並熟成兩年，以及甘甜不膩口的「60ml The CHOYA熟成皇蜜梅酒」。

6月是日本梅子盛產的月份，日本蝶矢梅酒株式會社也將CHOYA入梅的日子6月11日（閏年為6月10日），訂定為「梅酒之日」，此節日更取得日本紀念日協會認定。為擴大慶祝這一天，CHOYA也特別祭出「CHOYA梅酒月」優惠活動，凡於6月1日至6月30日購買指定商品，並於活動期間內至黑松官網活動頁面，登錄購買發票序號，就有機會抽中「The CHOYA系列6入小酒組禮盒」、「CHOYA五年之宴」等特殊酒款。詳細資訊請參考活動官方網頁：https://lihi1.com/JeTw9 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

6月1日至30日「CHOYA梅酒月」活動期間購買5項指定品項，並至活動頁面登錄購買發票序號，就有機會抽中CHOYA特殊酒款。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
6月1日至30日「CHOYA梅酒月」活動期間購買5項指定品項，並至活動頁面登錄購買發票序號，就有機會抽中CHOYA特殊酒款。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
6月1日至30日「CHOYA梅酒月」活動期間購買5項指定品項，並至活動頁面登錄購買發票序號，就有機會抽中「CHOYA五年之宴」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
6月1日至30日「CHOYA梅酒月」活動期間購買5項指定品項，並至活動頁面登錄購買發票序號，就有機會抽中「CHOYA五年之宴」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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