官方認證「高雄56間美食地圖」！法餐、燒肉、酒吧都有
隨著「米其林指南」即將納入高雄，提昇高雄的美食能見度，高雄市政府也於近期推出「Bon Appétit！Kaohsiung 高雄餐盤發見計畫」，邀請56間餐酒館與KKday、台灣高鐵、Line Taxi、洲際酒店等多方業者，共同打造高雄美食地圖「食旅高雄！味蕾探索地圖」，展現出高雄道地的美食文化，也可作為民眾吃高雄、玩高雄的參考指標，同時還有一系列優惠方案同步登場。
本次「食旅高雄！味蕾探索地圖」所收納的56間餐酒館，共計包括馬沙里斯爵士酒館、高雄英迪格Pier No.1高空露天酒吧、癮燒精肉酒舖、庶民食堂、Marc L³、Liberté、Ukai、Thomas Chien Restaurant、帕莎蒂娜、眺吧、承等餐廳、酒吧、燒肉、餐酒館，型態多元且各具支持者，多間業者也具有在米其林指南中奪下餐盤或星級的實力，倍受外期待。
呼應「Bon Appétit！Kaohsiung 高雄餐盤發見計畫」與即將在2月1日至2月28日登場的「高雄燈會」，台灣高鐵也攜手H2O水京棧酒店、高雄英迪格酒店、高雄洲際酒店與漢來酒店、比歐緻居等飯店，推出一系列優惠方案。至2月28日前，KKday也於平台推出相關套裝方案；民眾於Line Taxi輸入指定優惠碼，還可獲得60元乘車券。
【食旅高雄！味蕾探索地圖名單】
1.馬沙里斯爵士酒館
2.高雄英迪格Pier No.1高空露天酒吧
3.癮燒精肉酒舖
4.GIRAR bar & restaurant
5.庶民廚房
6.Marley Saloon 穀倉酒館
7.上善若水
8.酒灑職人串燒
9.國秀食堂
10.PAVO Lounge Bistro 餐‧酒館
11.Gien Jia挑食
12.Marc L³
13.聚落酒吧
14.柶築晚酌の店
15.Double Soul coffee & bistro
16.新宿ホルモン台灣
17.STAGE 5
18.樂穀餐酒館 LE GOÛT et LE GOÛT
19.好市集手作料理
20.萬豪酒店美享地餐廳
21.Liberté
22.晶英國際行館Ukai-Tei
23.Thomas Chien Restaurant
24.MÚO STEAKHOUSE
25.承SHO
26.LA ONE Kitchen
27.帕莎蒂娜法式餐廳
28.安多尼歐法式餐廳
29.眺吧餐酒館
30.串吧酒食居
31.貝隆餐酒館
32.高雄洲際酒店SEEDS大地全日餐廳
33.LA one Café
34.慾望城市美食餐酒館
35.Martin’s炭火料理工坊
36.一點酒意酒食劇場
37.福得小館
38.Urban Soul
39.Belfort Bistro 貝佛街餐酒坊
40.Le Lumiere淥米薾法式餐廳
41.西西里爵士餐酒館
42.H2O Hotel Pool Bar
43.迷路小章魚
44.波特廚房－打狗店
45.崑崙客棧
46.高盧法式餐廳
47.Hush Drinker小聲點酒館
48.黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳
49.旬.Return Bistro
50.猶大獅廚
51.日本再生酒場X 新宿ホルモン
52.掌門啤酒（棧貳庫店）
53.高雄洲際酒店湛露中餐廳
54.高雄洲際酒店BL.T 33
55.新和食 己越
56.Cubby café Bar穀比咖啡×餐酒
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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