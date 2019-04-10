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2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

《2019台北米其林指南》今天於台北文華東方酒店公布名單，其中，台北亞都麗緻大飯店的「天香樓」與「金蓬萊遵古台菜」，兩家經典中菜餐廳再度蟬聯一星。

天香樓以傳統道地的杭州菜、新式中華料理著名，行政主廚楊光宗在領獎後開心表示，榮耀是整體團隊的，也再次提醒自己還要更努力，整組團隊仍有加油的空間。能夠再次過得星級肯定，楊光宗認為，內、外場無論在菜色或服務的穩定性高，這就是米其林相當要求的因素之一，也是這次摘星的關鍵。去年獲星後，天香樓來客數明顯提升，楊光宗說，星星的榮耀讓品牌知名度提升，未來也將推出創新、傳承杭州菜精神，讓大家都能品味天香樓的美味。

而金蓬萊遵古台菜第三代陳博璿，再次獲星的心情還是很興奮，不過他也認為，近幾年餐飲業起伏大，加上日菜蜂擁而至，讓台菜的地位略受威脅，能再次拿下一星，對於餐廳來說是「加碼」的肯定。至於獲星關鍵，陳博璿表示，料理的穩定性很重要，也很困難，畢竟每天出那麼多菜，要維持一致品質與水準，是各家餐廳最大的挑戰。雖然因為星星加持，金蓬萊增加不少觀光客光顧，也讓更多人了解台菜，未來他也將持續把以前傳統的老菜，以更豐富的層次口味重現給消費者。

天香樓「天香東坡佐三御品」。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
天香樓「天香東坡佐三御品」。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
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天香樓成功蟬聯一星。記者陳立凱／攝影
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金蓬萊遵古台菜再次摘星。記者陳立凱／攝影
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排骨酥是金蓬萊的招牌菜色。圖／報系資料照
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米其林餐飲業
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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