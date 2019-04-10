2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



《2019台北米其林指南》今天於台北文華東方酒店公布名單，其中，台北亞都麗緻大飯店的「天香樓」與「金蓬萊遵古台菜」，兩家經典中菜餐廳再度蟬聯一星。

天香樓以傳統道地的杭州菜、新式中華料理著名，行政主廚楊光宗在領獎後開心表示，榮耀是整體團隊的，也再次提醒自己還要更努力，整組團隊仍有加油的空間。能夠再次過得星級肯定，楊光宗認為，內、外場無論在菜色或服務的穩定性高，這就是米其林相當要求的因素之一，也是這次摘星的關鍵。去年獲星後，天香樓來客數明顯提升，楊光宗說，星星的榮耀讓品牌知名度提升，未來也將推出創新、傳承杭州菜精神，讓大家都能品味天香樓的美味。