她怨每天只工作1小時嘆「沒事做好痛苦」 網曝1關鍵：要小心

有些上班族會在有空檔時稍微偷閒自己的事。一名網友工作時長只有一小時，只有月底時比較忙，但其他同事則是忙整天，甚至還要加班，雖然想主動請主管多派點工作給她，卻擔心自己處理不來，於是想問問，「沒事做的時候大家都在幹嘛？」

一名網友在Dcard「工作板」發文，她最近的工作時長大概是一小時，偶爾月底會比較忙或有突發狀況就會工作6~8小時，但比較忙的狀況很少，加上越來越上手，於是時長也越來越短。其他同事則是相反，忙整天甚至下班時間也沒離開繼續加班，只有她準時下班，雖然有考慮主動請主管多派點工作給她，但又怕處理不來反而拖累大家。

原po也表示，辦公室氣氛滿輕鬆的，但也不方便一直滑手機，拿書出來讀也很怪，她也在想這份工作「會不會有點太養老，學不到什麼，之後也不好跳」，令她不禁直呼，「上班沒事做好痛苦」。

網友紛紛表示，「我覺得妳找一個比較忙的工作比較好，這個就讓給小弟來承擔，請問地點在哪裡」、「這種文，大家只會對到底是什麼工作有興趣。其他不是重點」、「為什麼總是有這種工作，然後po文者都不說職業…真是羨慕忌妒」、「我在設計公司上班，因為是新人，所以也每天都很閒，但薪水只有三萬」、「為什麼我都找到忙到要死薪水又低的工作，到底要怎麼找到這樣的工作，有夠羨慕」。

有網友建議，「你的工作好適合兼職，白天上班壓力不大，晚上還有精力」、「這個薪水和工作氣氛，對很多人來說已經是80分的工作了，閒不下來就看點書培養興趣或是知識嘍，沒事做時間感覺會很漫長」、「你要小心了，如果這狀況一直持續，你覺得老闆會請一個沒事做的人嗎？你要多看多學，想辦法活下來，不然你會被黑心同事害死，死因天真」、「代表主管不想培育你，考績也不會給你太好，你還年輕，好好想想，過得太安逸反過來就是低估自己能力，加油（離職前跟你狀況一樣）」。

有網友則是有共鳴，「我是化工廠的RD工程師，平常一週工作1-2小時，你沒看錯…我已經快痛苦死了，你們根本不懂上班閒的痛苦，可以上網查查，上班無聊的心理傷害比工時高和壓力高來得大…」、「我跟你好像…我們公司是接計劃案的，其他同事都有計劃案可以接，只有我沒有，下班的時候每次都是我最早離開…滿滿的罪惡感」。