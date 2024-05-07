補勞動力缺口 超商進駐三重銀髮據點徵才

台灣超商密度高，但年輕人投入意願愈來愈低，卻成了銀髮族二度就業新藍海。新北市勞工局與全家便利商店合作，業者本月起將以「兩周一次、固定周二」頻率，進駐三重銀髮據點駐點徵才。新北就服處長葉建能表示，中高齡者在職場穩定性高，頗受企業青睞。

超商工作龐雜，要會調製飲料、結帳、影印，大夜進貨時段，更是店員最痛苦時刻，近年不少加盟店找不到人手，櫃檯排隊人潮愈來愈長，有加盟業者常要自己上陣代打，碰到年節假期，更要一連代班多日。

為補足人力，近來超商鎖定中高齡族群，勞工局長陳瑞嘉表示，全家便利商店是與新北合作密切的友善銀髮廠商，除開發職缺、辦理專案徵才，也規畫職場體驗。

勞工局指出，為使壯世代求職者更快適應職場，全家便利商店制訂中高齡友善策略，包括提供專屬線上課程，根據員工適應狀況調整學習進度，也導入新型POS機台，放大操作字體及加大觸控面板面積，讓員工更容易上手，並鼓勵店舖組成青銀團隊，打造世代合作的友善職場環境。