「四中學歷+多益金色證書」面試10多家狂被刷 他嘆：這麼不值錢？

面試是求職者找工作重要的一環，若錄取會收到人資或面試單位的通知。近日一名網友分享，面試了10幾家行銷公司，卻沒被任何一間錄取，感嘆自己擁有四中學歷和多益金色證書，「難道這麼不值錢嗎？」此話題也掀起網友熱烈討論。

一位頭像標示為國立中興大學的網友，在網路論壇Dcard以「面試面到心很累」為題發文，提到找工作快五個月，體驗到文組求職有多困難，期間面試了10幾家行銷公司，沒有一間有拿到offer，讓他開始懷疑人生。他透露自己沒有要求很高，「普通起薪33k就好了，進去之後會被加班操到死我也認了，結果還是沒人肯給我機會，難道現在四中學歷跟多益金色（860-990分）變得這麼不值錢嗎！？」

原PO表示自己本科是外文系，有時也想著放棄躺平算了，但又不忍心繼續靠父母過活，因此感到相當心累，「已經在想其他出路，去補習班面對屁孩跟恐龍家長，或者去考國考算了，哀…」

貼文一出，網友紛紛留言「四中+多益應該很吃香呀，還是面試表現不好？」、「行銷公司很吃作品集或經驗，都沒有的話很難進去。四中又多益金證，可以投投看採購、業務、QS或PM的職缺」、「我覺得四中學士畢不可能連33k都找不到欸，應該是履歷or面試或是求職方向有問題，，強烈建議你找個人幫你看看，或是花點錢去找個職涯顧問諮詢」、「你外文畢業的，沒有想過一堆設計系和廣告系在跟你搶行銷工作嗎？怎麼可能搶得贏」。

也有人指出「產業不對，或是你要的職位需要即戰力」、「行銷用學歷找是不是搞錯了什麼」、「面試表現或相關經歷反而比較重要 」、「我們是同屆同學？你是不是之前都沒有參加實習或一些工作經歷，因為我投外商行銷或pm性質的，意外上蠻多的，薪水平均也都有50-55k」。