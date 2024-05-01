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勞工大遊行提薪資提升、退休權益5大訴求 勞部：審慎評估

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞團擔心準總統賴清德上任後，將打壓勞工權益。記者葉冠妤/攝影
勞團擔心準總統賴清德上任後，將打壓勞工權益。記者葉冠妤/攝影

上千名勞工在五一勞動節的今天走上街頭，對於即將就職的賴政府喊話，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」5大訴求，以及16項具體修法建議，並高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，要求朝野都兌現選前的政治承諾，推動改善勞動權益的相關修法。勞動部回應，將延續執政理念，秉持開放、積極態度，傾聽各方訴求，並保持暢通的溝通管道。

有關今天遊行「薪資提升要落實」訴求，勞動部表示，自2016年以來，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，月薪總調幅約37.3%，時薪總調幅達52.5%，照顧基層勞工；另為落實基本工資法制化，已訂定「最低工資法」，並自2024年施行。至於明定上市櫃公司應置勞工董事、調整加班費率之建議，勞動部說，涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

有關廢除家務移工個別聘僱部分，勞動部說，為提供現行家庭聘僱外籍看護工一對一模式以外的選擇，勞動部正研議推動外籍看護多元服務計畫，服務使用者可彈性選擇多元服務項目，由外籍看護至服務場所從事陪伴照顧等相關工作。

對於勞團要求降低勞工籌組工會30人門檻，勞動部則解釋，因涉及會務假及工會同意權相關配套，勞動部將持續聽取各界意見，朝向縮小認知差距及整合意見方向努力。

至於外界最關切的勞保年金改革、勞退新制提繳率提高，勞動部重申，勞保是國家辦理的社會保險，政府會負最後支付責任，並持續撥補勞保基金，以確保勞保制度穩健運作。至所提設立基礎年金及課徵資本利得稅的訴求，因涉相關社會保險制度整合、國家整體財政及稅制調整等問題，勞動部將配合整體政策規畫辦理。

關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

上千名勞工今走上街頭，高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」。記者葉冠妤/攝影
上千名勞工今走上街頭，高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」。記者葉冠妤/攝影

修法 勞動部 外籍看護

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