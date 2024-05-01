去年新鮮人均薪3.5萬 較前年微升

勞動部昨公布去年初任人員薪資調查，職場新鮮人平均薪資三點五萬元，比前年增加了百分之二點九，其中大學畢業者起薪三點三萬元，研究所四點九萬元。值得注意的是，初任人員起薪領的是基本工資者（兩萬六四○○元），仍占約二成三，其中擁有大學學歷者占近二成五。

文大勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，我國低薪勞工人數雖從二○一八年後逐步下降，但問題在於低薪勞工的結構，仍以卅歲以下青年占比最高，每年約三成四、三成五。顯示雖然每年基本工資調高，確實慢慢追近低薪標準，低薪勞工總體人數也在降，但低薪青年占比變化不大。

根據勞動部調查，去年職場新鮮人十五點六萬人，以投入製造業、批發及零售業最多，占百分之十八點四，醫療保健及社會工作服務業百分之十一點八次之。

初任人員「薪」情部分，去年月薪平均三點五萬元。其中，高中職學歷平均二點八萬元，大學三點三萬元，研究所四點九萬元。此外，去年初入職場起薪為基本工資者（兩萬六四○○元）占百分之廿三點四，較前年減少百分之○點七。其中高中職占百分之五十八點三，大學占百分之廿三點九。

若以行業別來看，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業三點八萬元最高，金融及保險業三點六萬元次之；研究所則以製造業薪資五點七萬元最高、出版影音及資通訊業五點六萬元次之。

蔡英文總統昨接見全國模範勞工、模範移工及其眷屬時表示，政府持續撥補挹注勞保基金，未來的政府也會持續讓勞保有穩定財務，最低工資法今年已上路，後續將透過專法明定工資審議、調整標準。