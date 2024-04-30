新北打造職探營隊 培育醫事人才

據人力銀行資料，醫療專業類人員平均月薪4.6萬、每人工作機會為12.6個，新北市教育局整合醫事產官學界，打造醫事人才職涯試探營隊，今年7場次提供高國中小347個名額，暑假將擴大為1000個名額，跨學段培育醫事人才。

教育局長張明文說，醫療專業類人員除須具備專業技能外，也著重於人性關懷與判斷能力，現在人工智能AI是趨勢，但人才不會被取代。

教育局技職科長江彥廷指出，聯盟設計系列營隊包含幼兒保健、膚質檢測、驗光等體驗，營隊多開在暑假，今年7場次提供國中小190人及高中職157人次，未來將擴大提供1000個名額，讓更多學生家長知道醫師、護理師以外的醫事職業，例如牙體師、醫檢師、驗光師等。

另，即將進入畢業季，不少學生準備投入職場。新北市就業服務處今天起至5月間，將接連辦理6場校園就業博覽會，邀請全球傳動、南岩半導體、永豐商銀、元大期貨、鼎泰豐、築間餐飲、添好運、凱撒飯店、遠東集團等合計186家知名企業參與，提供超過8000個職缺，薪資最高上看53K。

新北勞工局表示，6場校園就博會分別為4月30日在致理科技大學、5月2日在宏國德霖科大、5月8日在真理大學、5月9日在東南科大、5月16日在亞東科大、5月21日在台灣藝術大學。