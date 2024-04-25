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失聯移工逾8.5萬人 勞動部擬修法重罰非法雇主、仲介

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今赴立院社福及衛環委員會進行「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專案報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春今赴立院社福及衛環委員會進行「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專案報告。記者葉冠妤／攝影

截至今年二月止，在台移工人數75萬6831人，失聯移工人數累計達8萬5229人。近年失聯移工人數屢飆高，不但引發監察院關注、調查，民眾黨主席柯文哲更稱失聯移工已造成國安問題。勞動部長許銘春今赴立法院社福及衛環委員會進行就業服務法相關業務報告，其中，她提及為加強嚇阻並嚴懲非法聘僱，勞動部擬修法加重罰鍰。

依現行就服法，非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者則處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，將處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

勞動部長許銘春今赴立院社福及衛環委員會進行「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專案報告。

關於未來修法重點，許銘春說，為加強嚇阻並嚴懲非法容留、聘僱，及非法媒介外國人工作等行為，勞動部已擬具就服法部分條文修正草案，未來針對非法僱用及非法媒介，由現行依每案裁罰，提高為依每人計算，並提高非法媒介罰鍰為3倍，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，且加重相關刑責。

此外，修正草案也預計禁止雇主、仲介公司保管求職人及移工證件，並提高違法管制申請外國人年限，針對雇主對外國人有人身侵害經法院判決有罪者，由2年提高至5年，再犯者則永久禁止其聘僱外國人。

勞動部 外國人 移工

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