聽新聞
test
0:00 / 0:00

住院請特休 可領勞保傷病給付

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
很多人可能不知道，普通傷病住院期間，若自請特休假，也能請領勞保傷病給付。示意圖 。本報資料照片
很多人可能不知道，普通傷病住院期間，若自請特休假，也能請領勞保傷病給付。示意圖 。本報資料照片

勞工若因普通傷病住院治療、中斷工作，導致喪失或減少收入，按勞保條例規定，自住院不能工作第四天起可請領勞保傷病給付，但很多人可能不知道，普通傷病住院期間，若請特休假，也能請領勞保傷病給付。勞保局昨提醒，請特休假仍視為損失「原有薪資」，勞工還是可以依規定請領勞保普通傷病給付。

勞保局職災給付組組長孫傳忠說， 實務上，常可見勞工住院治療期間，是用自己的特休假請假，不是向雇主申請普通傷病假，但考量勞基法所規定的特休假是勞工權利，特休假期間雖然沒有扣薪，但不屬於原有工資性質，因此，勞工等於還是未能領取傷病期間工資，仍屬損失「原有薪資」，還是可依規定請領勞保普通傷病給付。

為確認被保險人住院治療不能工作期間薪資是否減損，「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」有「被保險人因傷病住院不能工作期間取得薪資（或報酬）情形」的欄位，被保險人如請特別休假，可於「已取得原有薪資或報酬」欄位後續勾「特休假」，就可以依規定核發給付。

保險 特休 特休假 病假 薪資

延伸閱讀

【重磅快評】何佩珊當部長 勞工還是最軟的一塊？

藍委許宇甄：何佩珊是好幕僚 但不是好部長

一例一休扮重要角色…昔女憤青何佩珊掌勞動部 黨內看好

談勞保年改 準勞長何佩珊：政府在勞保不會倒

相關新聞

很多人不知道！勞工請特休假住院治療 仍可請領勞保傷病給付

勞工若因普通傷病住院治療、中斷工作，導致喪失或減少收入，按勞保條例規定，自住院不能工作第4天起可請領傷病給付，但很多人可...

住院請特休 可領勞保傷病給付

勞工若因普通傷病住院治療、中斷工作，導致喪失或減少收入，按勞保條例規定，自住院不能工作第四天起可請領勞保傷病給付，但很多...

五一勞動節不開心…勞工平均工時9.6小時 5成7曾打完卡再加班

「四二八」國際工殤日即將到來，緊接著是「五一」勞動節，不過對台灣上班族來說，能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？y...

財富千萬才有安全感？人力銀行調查過半勞工這樣想 但平均資產僅34萬元

五一勞動節即將來臨，但勞工自認「幸福感」有多高？yes123求職網調查發現，衡量事業帶來的「有形財富」，以及親情、愛情與...

人資頭痛…新人上班不是肚子痛就是爆哭 自曝「因公司名才應徵」

現在很多公司行號都面臨到缺人狀況，不只要找到新員工不容易，甚至有時錄取到的人，還可能因為一些誇張行徑，結果草草辭退。近來日本媒體，就有這樣的一則求職案例。

台積電熊本廠工程師震驚！日本同事「準時下班」 網揭不奴關鍵

台積電熊本廠於2月24日開幕，創下多項紀錄，熊本廠是台積電首度與日本業者合資設廠，也是首座台積電日本廠，目前員工超過1千人，台灣外派員工約300、400人。近期有日本媒體報導台灣工程師在熊本廠工作及生活情況，打破了過去對日本人工作狂的既定印象，工程師透露，他很驚訝日本同事在下班準時跟他說「我要回家了」，不少網友也表示，日本人早就「不奴了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。