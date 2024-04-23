很多人不知道！勞工請特休假住院治療 仍可請領勞保傷病給付

勞工若因普通傷病住院治療、中斷工作，導致喪失或減少收入，按勞保條例規定，自住院不能工作第4天起可請領傷病給付，但很多人可能不知道，普通傷病住院期間，若自請特休假，也能請領勞保傷病給付。勞保局今提醒，請特休假仍視為損失「原有薪資」，勞工還是可以依規定請領勞保普通傷病給付。

勞保局職災給付組組長孫傳忠說， 實務上，常可見勞工住院治療期間，是用自己的特休假請假，不是向雇主申請普通傷病假，但考量勞基法所規定的特休假是勞工權利，特休假期間雖然沒有扣薪，但不屬於原有工資性質，因此，勞工等於還是未能領取傷病期間工資，仍屬損失「原有薪資」，還是可依規定請領勞保普通傷病給付。

孫傳忠說，為確認被保險人住院治療不能工作期間薪資是否減損，「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」有「被保險人因傷病住院不能工作期間取得薪資（或報酬）情形」的欄位，被保險人如請特別休假，可於「已取得原有薪資或報酬」欄位後續勾「特休假」，就可以依規定核發給付。